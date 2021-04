Locuintele sociale din Prelungirea Ghencea au fost "prinse" in buget. Nicusor Dan: "Bucurestenii nu au nicio vina ca politicieni fara scrupule le-au vandut iluzii"

"Am discutat astazi cu reprezentantii organizatiilor non-guvernamentale, care au solicitat ca lucrarile la blocurile de locuinte sociale din Prelungirea Ghencea sa continue. Le-am confirmat faptul ca este deja agreat impreuna cu consilierii USR PLUS, PNL si PMP ca vor fi alocati bani pentru aceste locuinte. Vom include in actualul buget banii necesari pentru finalizarea primului bloc de locuinte sociale din Prelungirea Ghencea", a scris edilul general, pe Facebook Primarul a mentionat ca saptamana viitoare va fi publicat bugetul in forma actualizata."Odata cu votul consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cei care inca din septembrie 2020 au primit repartitii in acest bloc, vor avea certitudinea ca in cel mai scurt timp vor beneficia de aceste locuinte", a precizat Nicusor Dan.Intr-un comunicat transmis pe 6 aprilie, consilierii municipali USR PLUS aratau ca exista cinci directii prioritare pentru alocarile financiare din acest an si ca administratia trebuie sa faca toate eforturile pentru a putea sustine aceste obiective investitionale, enumerand printre aceste prioritati inclusiv finalizarea blocului de locuinte sociale din Prelungirea Ghencea."Anul trecut am asistat cu totii la spectacolul de campanie al fostei administratii, care impartea chei si alocari de apartamente unor oameni necajiti, generand sperante desarte si asteptari uriase, desi politicienii stiau foarte bine ca n-au alocat si fondurile necesare pentru ca aceste investitii sa poata fi finalizate. Consideram ca, in ciuda situatiei financiare foarte precare in care se afla capitala, trebuie identificate cu prioritate fonduri pentru a finaliza blocul de locuinte inceput si neterminat, pentru ca familiile in cauza sa se poata muta in locuintele sociale promise. Bucurestenii nu au nicio vina ca politicieni fara scrupule, care stiau ca au in sertar facturi neplatite din 2019 catre diversi furnizori, le-au vandut iluzii iar noua administratie, din care suntem parte, e datoare sa identifice solutii pentru aceasta problema", se arata intr-un comunicat al USR PLUS.