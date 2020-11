Bugetele Sectoarelor 2 si 3 din Capitala scad pe final de an. Consiliile Locale urmeaza sa aprobe diminuarea

Bugete diminuate la Sectorul 3

Potrivit unuia dintre proiectele de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sector 2 de joi,; in urma rectificarii, veniturile bugetului local al Sectorului 2 pe 2020 sunt de 1.016.701.000 de lei, cheltuielile de 1.137.815.000 de lei, iar deficitul de 121.114.000 de lei e finantat din excedentul anului 2019.La cheltuieli, in ceea ce priveste Primaria Sectorului 2 - Aparatul de specialitate al Primarului, sunt prevazute in ansamblu scaderi de circa 63 de milioane de lei. Principalele taieri sunt la cheltuieli de capital (aproape 56 de milioane de lei), disponibil de sume alocate pentru organizarea si desfasurarea alegerilor locale (circa 6 milioane de lei), iar cele mai importante cresteri sunt stipulate pentru asigurarea serviciului de salubritate (aproape 13 milioane de lei).Referitor la Directia Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, proiectul stipuleaza diminuari de peste 67 de milioane de lei in ansamblu., in principal, prin diminuarea creditelor bugetare pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice aferente lucrarilor de consolidare, reabilitare, modernizare a imobilelor unitatilor de invatamant (circa 39 milioane de lei), bunuri si servicii (aproximativ 20,5 milioane de lei), fiind mentionata o majorare de 6 milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare finantarii burselor elevilor pentru perioada septembrie - decembrie 2020.La Directia Generala Venituri Buget Local Sector 2 sunt trecute diminuari de aproape 5,6 milioane de lei, la- de 950.000 de lei, la DGASPC Sector 2 - de peste 22 de milioane de lei, la Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 - de 142.000 de lei.Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 se diminueaza cu 1,5 milioane de lei, devenind 250.719.000 de lei.Pe ordinea de zi suplimentara a sedintei Consiliului Local Sector 3 de joi se regaseste un proiect de hotarare ce prevede ca veniturile si cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 pe 2020 se diminueaza cu catesi ca, in urma rectificarii, veniturile bugetului local devin 1.401.350.860 de lei, iar cheltuielile 1.401.350.860 de lei.In structura cheltuielilor au intervenit modificari la mai multe capitole bugetare. Cele mai mari taieri sunt de la Invatamant, anume circa 28 de milioane de lei, din care la Sectiunea de functionare, titlul Bunuri si servicii - majorare cu circa 7,5 milioane de lei necesari desfasurarii in bune conditii a activitatii didactice din unitatile de invatamant din Sectorul 3, iar la Sectiunea dezvoltare diminuare cu 36 milioane de lei a sumelor alocate rambursarii ratelor, conform executiei bugetare si a tragerilor efectuate pana in prezent din creditele contractate.Scaderi mai mari se inregistreaza si la capitolele Locuinte, servicii si dezvoltare publica (aproape 7,6 milioane de lei), Autoritati publice si actiuni externe (circa 5,6 milioane de lei), Asigurari si Asistenta Sociala (4,9 milioane de lei).La Transporturi are loc o majorare de circa 11,6 milioane de lei la Sectiunea de functionare pentru bunuri si servicii (materiale si prestari servicii cu caracter functional) pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii (reparatii strazi ).Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii se diminueaza cu aproape 13 milioane de lei, devenind 180.676.430 de lei.