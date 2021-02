Cum se face reforma in Sanatate in Romania - bugetul pe 2021, taiat cu 11%. Finantarea sistemului se reduce drastic si in urmatorii ani

Proiectele Ministerului Sanatatii

Finalizarea obiectivelor de investitii incepute in anii precedenti;

Continuarea programului de consolidari (si alte lucrari de interventii) a cladirilor unitatilor sanitare (Institutul Regional de Oncologie Timisoara - cu termen estimat de finalizare in anul 2025; extinderea sectiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologica - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - cu termen estimat de finalizare in anul 2021);

Reabilitarea infrastructurii unitatilor sanitare prin efectuarea lucrarilor de reparatii capitale;

Construirea Spitalelor Regionale de Urgenta, inclusiv prin Programul Operational Regional: 8 spitale regionale;

Reabilitarea/modernizarea/extinderea: spitale judetene - cel putin 15; ambulatorii de specialitate - cel putin 150, U.P.U. - cel putin 25,

Centre comunitare integrate medico-sociale

Centre comunitare integrate medico-sociale de care vor beneficia peste 270.000 de persoane.

Masuri pentru digitalizare, finantate inclusiv prin programul Operational Competitivitate pentru implementarea registrelor de boala si a informatizarii sectiilor de ATI si prin Programul Opertional Capacitate Administrativa pentru digitalizarea procesului de emitere avize/autorizatii

Echipamente pentru spitale

Dotarea cu aparatura / echipamente medicale la nivelul spitalelor publice;

Dotarea cu mijloace de transport sanitar specifice (ambulante, autosanitare, elicoptere,etc.);

Dotarea cabinetelor medicilor de familie;

Dezvoltarea de centre de telemedicina regionale saunationale in functie de specialitate.

Proiecte din bani europeni

Banii de la sanatate se vor diminua si in anii urmatori, potrivit estimarilor din bugetul publicat, urmand sa ajunga la 15,3 miliarde de lei in 2022 si 14,3 miliarde de lei, in 2023.Anul acesta, cheltuielile de personal se ridica la 2,3 miliarde de lei, iar cele cu bunuri si servicii , la 4,8 miliarde de lei.In categoria de "Bunuri si servicii" intra suma de 900 de milioane de lei destinataInstitutia mai are la dispozitie suma de 500 de milioane de lei pentru finantarea cheltuielilor necesareDin bugetul ministerului, 400 de milioane de lei sunt destinate finantariidin unitatile de invatamant.Ministerul Sanatatii are un proiect de finantare a dezvoltarii si modernizarea infrastructurii sanitare, care vizeaza:Ministerul mai are un proiect de dotare a unitatilor sanitare cu aparatura medicala, echipamente si mijloace de transport sanitar specifice (ambulante, autosanitare, etc.) si vizeaza:Ministerul Sanatatii vrea sa finanteze, cu bani europeni, impreuna cu Agentia pentru Digitalizarea Romaniei,, cu o valoare de 66,7 miliarde de lei. La finalul lunii decembrie, contractul de finantare a fost semnat de Ministerul Sanatatii si transmis la semnare catre Ministerul Fondurilor Europene.Institutia mai vrea sa realizeze un, in valoare totala aprobata de 134,4 milioane de lei. Proiectul a fost aprobat pentru finantare si se asteapta demararea procedurilor de semnare a contractului de finantare de catre Ministerul Fondurilor Europene.