Ce mare bulevard din Capitala va fi redenumit. Un segment din acesta se va numi Doina Cornea

De ce e nevoie de redenumire pe segmente

De asemenea, de la intersectia cu Bulevardul Iuliu Maniu pana la intersectia cu Bulevardul Drumul Taberei, ar urma sa poarte numele de Bulevardul general Paul Teodorescu "La 31 de ani de la eliberarea de comunism, societatea romaneasca are nevoie mai mult decat oricand de o clarificare a locului si rolului actorilor implicati in Revolutia din 1989 . Insa contributia fiecaruia dintre acestia la succesul Revolutiei din decembrie 1989 si, mai ales, la incercarea de inabusire a acesteia, trebuie clarificata de istorici si, dupa caz, de justitie. Pana la elucidarea tuturor acestor aspecte, cetatenii municipiului Bucuresti au dreptul ca un bulevard important din capitala sa nu poarte numele unui personaj controversat, ultimul ministru comunist al apararii, cel care a ordonat reprimarea manifestantilor din municipiul Timisoara in 17 decembrie 1989 si a celor din municipiul Bucuresti in 21 decembrie 1989", se arata in referatul de aprobare.Consilierul municipal Catalin Deaconescu ( PNL ), initiator al proiectului, apreciaza ca acordarea denumirii Bulevardul Doinea Cornea unui segment din Bulevardul Vasile Milea reprezinta o reparatie morala pentru cei care s-au opus regimului comunist si au avut de suferit pentru aceasta atitudine.Se mai arata ca segmentul propus sa poarte denumirea de Bulevardul Paul Teodorescu trece prin fata sediului Regimentului 30 Garda "Mihai Viteazul", unitate emblematica a Armatei Romane si se termina in fata Statului Major al Fortelor Terestre."Generalul Paul Teodorescu, absolvent al Scolii Speciale Militare de la Saint-Cyr, a ocupat intre anii 1935 si 1940 functii importante in stat, precum cele de comandant al Academiei Militare, subsecretar de stat, secretar de stat sau ministru al Aerului si Marinei. Dupa 1945, regimul comunist l-a deposedat de bunurile sale si l-a obligat la zece ani de munca silnica la Canal", mentioneaza documentul.