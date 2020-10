Spitalul Judetean de Urgenta din Buzau a achizitionat containere speciale pentru pacientii suspecti de COVID-19

"Avand in vedere contextul epidemiologic actual, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Buzau a demarat o serie de lucrari de amenajare pentru pacientii si apartinatorii care ajung la spital . Pe langa cele patru containere existente, s-au mai achizitionat sase containere pentru pacientii suspecti de COVID-19. Doua dintre acestea au sosit astazi (miercuri n.r.), urmand ca celelalte patru sa fie aduse pana vineri. Pentru un minimum de confort, aceste containere sunt dotate cu aparate de aer conditionat si grupuri sanitare. De asemenea, a fost amenajat un spatiu acoperit pentru triajul pacientilor. In Ambulatoriul de Specialitate au fost montate doua corturi pentru pacientii si apartinatorii care asteapta sa intre la consultatii. (...) Aceste masuri au fost luate ca urmare a intrarii in sezonul rece", au mentionat, miercuri, reprezentantii institutiei.Potrivit Prefecturii Buzau, de la inceputul pandemiei in judet au fost diagnosticate cu COVID-19 un numar de 3.726 de persoane, dintre care 115 au decedat.In carantina la domiciliu se afla in prezent 684 de persoane, iar in izolare - 510 persoane.In ultimele 24 de ore au fost depistate 56 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, pacientii avand varste cuprinse intre 11 si 83 de ani.