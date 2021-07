Revolutie anuntata pe calea ferata intre Buzau si Faurei: "Creste viteza trenurilor de la 30 la 120 de km/h"

"Astazi am participat la semnarea contractului pentru aceasta lucrare care va fi gata pana la sfarsitul anului. Ati citit bine: ca urmare a lucrarilor, va creste viteza de la 30 km/h, in prezent, la 120 km/h, pentru trenurile de calatori. Si lucrarea va fi gata in 5 luni! Costul lucrarilor este de aproximativ 1,5 milioane de lei/km (incluzand valoarea sinelor noi care sunt achizitionate de CFR).Sunt bani extraordinar de bine cheltuiti avand in vedere impactul rapid si urias", a precizat ministrul.El a subliniat ca trebuie sa reinnoim miile de kilometri de cale ferata degradata, unde trenurile circula cu restrictie de viteza."Astfel de lucrari , ca pe Buzau-Faurei, ar trebui sa desfasuram pe mii de km de retea. Sunt relativ ieftine, rapide si cu castig enorme. Pentru asta, ne trebuie finantare. De aceea m-am luptat, la inceputul anului, ca in legea bugetului de stat de anul acesta la capitolul "Intretinerea infrastructurii feroviare" sa avem un plus de 200 de milioane de lei. Acesti 200 de milioane de lei de la bugetul de stat merg exact in astfel de lucrari de inlocuire la rand a elementelor suprastructurii caii, pentru ridicarea restrictiei de viteza si aducerea liniei in parametrii proiectati ai liniilor", a sustinut Drula.Va trebui sa crestem semnificativ aceste alocari de la an la an, sa ajungem sa discutam de lucrari de reinnoire in valoare de miliarde de lei anual, pentru a putea aduce in anii urmatori calea ferata in zona decentei, considera el."M-am luptat sa avem o axa in PNRR pentru astfel de lucrari si ma voi lupta sa ni se aloce si din bugetul de stat bani mai multi in anii urmatori", a adaugat oficialul guvernamental.