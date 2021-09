Zona din România evaluată pozitiv de UNESCO. Infrastructura, motiv de dezamăgire

Cei doi evaluatori UNESCO care au ajuns la Buzău pentru a realiza un raport în baza căruia Ţinutul Buzăului să fie acceptat ca Geoparc Global şi-au încheiat duminică, 19 septembrie, vizita de lucru şi s-au arătat mulţumiţi de cele găsite în teren.

Chiar dacă recunosc că mai este de lucru la anumite capitole, cum ar fi infrastructura de transport, „Ţinutul Buzăului" are mari şanse să obţină un raport favorabil, zona fiind catalogată ca una cu un potenţial imens.

„Cred că acest geoparc are un mare potenţial şi echipa a făcut un pas important alături de populaţia locală şi cred că următorul pas care trebuie făcut este de a face o mai bună infrastructură în zonă, pentru că este oarecum greu de ajuns în unele locuri, iar zona are un mare potenţial de a atrage oamenii. Ne gândim la drumuri, la accesibilitate, la centre de vizitare ca cele pe care le-am văzut, care sunt extraordinare", a spus Margaretha Roelfs, evaluator UNESCO.

Despre cele patru zile petrecute în teren a vorbit şi preşedintele Asociaţiei „Ţinutul Buzăului", Răzvan Popa cel care alături de profesorul Alexandru Andrăşanu de la Universitatea Bucureşti şi de preşedintele ANTREC Buzău Cristina Partal au avut în 2007 ideea transformării Ţinutului Buzăului în geoparc.

„Am avut o întâlnire la CJ cu staff-ul, cei 18 primari şi membri consultativi ai geoparcului, am prezentat proiectul din 2007 după care am plecat pe teren şi ne-am întâlnit cu antreprenori, profesori, primari localităţilor din ţinut din nou la faţa locului şi am vizitat foarte multe sit-uri naturale Vulcanii Noroioşi, Domurile de sare, punctele de vizitare pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Nu s-a evaluat atât caracterul natural al zonei cât proiectele noastre, interpretarea, cum a fost implicată comunitatea locală, traseele, proiectele educaţionale pe care le-am avut. Tot timpul a fost o discuţie", a spus Răzvan Popa.

La rândul sau, grecul Ilias Valiakos, celălalt evaluator UNESCO venit la Buzău, a explicat că a găsit în Ţinutul Buzăului un lucru inedit şi anume tehnologia modernă îmbinată într-un mod unic cu cea tradiţională. Totodată, Valiakos a spus că nu există un geoparc perfect şi că tot timpul există posibilitatea de a face ca lucrurile să fie şi mai bune.

„Înainte de a vă prezenta o listă a obiectivelor de atins (to do list) vreau să vă spun mai bine ce am găsit aici. Am văzut în ultimele 4 zile nişte lucruri extraordinare. Infrastructură în curs de realizare, centre de informare realizate pe o tehnologie ultramodernă combinată cu elemente tradiţionale ceea ce pentru mine a fost o noutate pe care nu am văzut-o la alte geoparcuri aceea de a combina tehnologia nouă cu lucrurile tradiţionale. Mi-a plăcut asta foarte mult. Am văzut nişte panouri impresionante cu un design smart care atrag oamenii către alte puncte din geoparc şi care ajută astfel la prelungirea şederii turiştilor aici. Este un teritoriu cu un potenţial imens şi au fost făcute lucruri impresionante aici, dar în lumea geoparcurilor nu există geoparcuri perfecte, ci mereu este nevoie de îmbunătăţiri. Nicăieri nu este un geoparc perfect. Lucrul bun este că oamenii care lucrează în teritoriu au înţeles exact ce trebuie făcut, politicienii par responsabilii pentru ce se întâmplă şi oamenii par a şti exact ce trebuie făcut, au o hartă a ceea ce trebuie făcut şi par să se ţină de ea indiferent câţi ani va dura. Aceasta este idea de geoparc- totdeauna să devii mai bun. Dacă Buzăul va deveni un geoparc, peste patru ani alt evaluator va veni şi atunci vi se va spune că trebuie făcute şi alte lucruri. De aceea un geoparc nu doarme niciodată. Totdeauna este o competiţie să faci lucrurile bune", a spus Ilias Valiakos.

Şi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu a ţinut să mulţumească iniţiatorilor proiectului, dar şi celor doi evaluatori care au străbătut Ţinutul Buzăului în ultimele patru zile şi a declarat că obţinerea titlului de Geoparc Global depinde doar de oamenii din zonă.

" Eu aş vrea să mulţumesc în numele locuitorilor din geoparc Asociaţiei Ţinutul Buzăului, domnului profesor Alexandru Adrăşanu şi doamnei Cristina Partal, pentru că fără ideea lor din urmă cu 14 ani, nu am fi putut fi astăzi aici. Mulţumesc de asemenea, celor doi evaluatori care au avut răbdare cu noi în aceste zile şi sper să fi realizat că oamenii din Ţinutul Buzăului sunt oameni cu suflet, care iubesc locurile natale şi care doresc să renască această zonă şi îşi doresc, cel puţin la fel ca şi mine, ca Ţinutul Buzăului să primească acreditarea UNESCO pentru că din momentul acela va începe adevărata renaştere. Cred că cu toţii am înţeles că responsabilitatea acum nu este decât la noi. Îmi doresc din tot sufletul ca să am ocazia, chiar dacă nu voi mai fi preşedinte al CJ, ca peste 4 ani să primim o vizită de la UNESCO pentru revalidare şi reacreditare. Pentru a face asta, însă trebuie să ne dăm seama ca nu depinde decât de noi", a spus preşedintele Consiliului Judeţean Buzău Petre Emanoil Neagu.

Profesorul Alexandru Andrăşanu de la Universitatea Bucureşti, iniţiator al proiectului prin care Ţinutul Buzăului este la un pas de a deveni cel de-al doilea Geoparc Global din România, după Ţara Haţegului este aproape convins de reuşita proiectului.

„Trebuie să fim optimişti! Cu multă tenacitate se poate face acest lucru, în ciuda pesimismului care ne caracterizează. Întotdeauna aşteptăm să vină cineva să facă ceva să ne fie mai bine. Noi suntem acei cineva şi cu oamenii din zonă. Avem tenacitatea necesară pentru că am început acest proiect în 2007 şi îl vom continua. Eu sunt aproape sigur.... Şansele sunt foarte mari ca să avem două geoparcuri UNESCO în România", a spus Andrăşanu.