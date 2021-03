12 cadre medicale din Timis, infectate cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore

Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, 20 martie, ca 12 cadre medicale s-au infectat cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, informeaza AGERPRES In judet, in ultimele 24 de ore, sase persoane cu COVID-19 au decedat.In acelasi interval de timp, un numar de 377 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, din care 197 in Timisoara.Conform DSP, a aparut un nou focar activ - la Serviciul Juridic al Primariei Municipiului Timisoara (patru cazuri), ridicand la noua numarul total al focarelor din judet. De la inceputul campaniei de vaccinare , in judetul Timis s-au imunizat 94.174 de persoane, din care 27.746 au facut si rapelul.