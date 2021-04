25 de caini din rasa Metis tinuti in conditii insalubre. Ingrijitorii s-au ales cu dosar penal

Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, 30 aprilie, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, actiunea a avut loc in urma unei sesizari cu privire la faptul ca, in zona fostei statii de epurare din comuna Siria, "se afla intr-o stare de pericol mai multe exemplare canine"."In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat existenta a 25 de exemplare canine, din rasa Metis, care erau in stare de pericol, fiind pastrate in conditii insalubre. Politistii au emis un ordin de plasare in adapost pentru 45 de zile, toate animalele fiind ridicate si preluate de Asociatia 'Paws United' Zabrani", se arata in comunicat.In acest caz, a fost intocmit un dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor