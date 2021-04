Cainii antrenati sa depisteze noul coronavirus au recunoscut infectia cu succes. Dresor: "Animalele identifica mirosul specific bolii"

au depistat 100% probele de infectie cu virusul SARS-COV-2.Patrupedele au fost dresate in prealabil sa recunoasca virusul.Primii pasi au fost deja facuti in luna septembrie 2020, la Centrul de la Sibiu. Au fost selectate cinci exemplare din rasa Ciobanesc German si unul din rasa Ciobanesc Belgian Malinois, cu varstele cuprinse intre sapte si noua luni, iar in ianuarie 2021 a demarat antrenamentul cu primele probe SARS-CoV-2, recoltate de la pacienti infectati cu noul coronavirus, arata un comunicat al Spitalului "Victor Babes" Timisoara."Am conceput un proiect in care am cerut persoanelor care veneau in evaluare la noi si care aveau testul pozitiv sa accepte sa li se recolteze, din transpiratia de sub brat, o mostra de miros, care era preluata apoi de echipa de la centrul de dresaj. Am participat la sedinta de demonstratie si de avizare a rezultatelor acestui proiect si am ramas surprins, dar si impresionat. Toti cainii care au participat au recunoscut 100% probele cu infectie COVID-19, chiar si in conditiile in care instructorul a incercat sa le devieze atentia sau sa ii retraga din zona unde era proba. Ei reveneau si insistau pentru proba respectiva", spune dr. Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" Timisoara, potrivit comunicatului.Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" a fost prima unitate sanitara care a pus la dispozitia specialistilor Centrului Chinologic din Sibiu probe prelevate de la pacientii infectati cu COVID-19. Ulterior, in proiect au fost cooptate si alte spitale, majoritatea din judetul Sibiu."Faza intai a presupus selectia politistilor conducatori de caini, a specialistilor din cadrul Centrului Chinologic, care urmau sa participe la acest proiect, selectia exemplarelor canine care urmau sa isi desfasoare activitatea in cadrul proiectului si amenajarea laboratorului de pregatire a exemplarelor canine de detectare a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2. A doua faza a fost dresajul propriu-zis. Faza urmatoare este de avizare, iar ultima este cea de operationalizare a acestui proiect, care presupune desfasurarea de activitati in Aeroportul Sibiu pentru depistarea pasagerilor cu coronavirus si, ulterior, acreditarea acestor echipe canine", anunta directorul Centrului Chinologic "Dr. Aurel Greblea" Sibiu, comisar sef Claudiu Leonard Bila, citat in comunicat. Cea mai importanta conditie a fost ca pacientii selectati , care aveau confirmarea ca sunt infectati cu noul coronavirus printr-un test RT-PCR, sa nu fie sub tratament medicamentos impotriva COVID-19. Toate probele au fost recoltate inainte de administrarea medicatiei impotriva bolii. In total, pentru dresajul cainilor au fost folosite cateva sute de probe. Initial, le-au fost prezentate probele pozitive, apoi cele negative. Dupa primele sase zile de antrenament, cainii au inceput sa recunoasca probele pozitive provenite de la pacientii COVID-19. Specialistii spun ca animalele pot recunoaste mirosurile emanate de persoanele infectate cu noul coronavirus."In functie de practica pe ziua respectiva si de antrenamentele anterioare, se prezinta probele pozitive, se prezinta probele negative in acelasi antrenament si probe distractoare, care pot varia de la foarte multe substante, obiecte, medicamente pana la mancare. Dintre toate, cainele va identifica mirosul specific bolii. Si, atunci, in momentul in care va identifica mirosul, ne va semnala. O poate face fie prin pozitie asezat, fie prin pozitie de urmarire, de preluare a subiectului respectiv, fie printr-un interes maxim catre o persoana, in functie de cum e prezentata situatia", adauga Silviu Stan de la Centru Chinologic Sibiu.Pentru inceput, cainii special dresati pentru depistarea persoanelor cu COVID-19 urmeaza sa fie folositi pe Aeroportul International Sibiu. Acestia vor fi amplasati in aerogara, la sosiri externe, inainte de controlul efectuat de specialistii DSP Sibiu. Informatiile obtinute in cadrul proiectului vor fi puse la dispozitia tuturor partenerilor pentru continuarea cercetarilor.