Scene socante la Galati in Saptamana Mare: Zeci de caini fara stapan au fost bagati in saci si aruncati intr-o groapa de gunoi

O asociatie de protectia animalelor a salvat o parte din caini. Politia Galati face cercetari pentru ranirea sau schingiuirea animalelor in acest caz.Potrivit reprezentantilor Asociatiei "Help Labus", sase persoane au capturat peste 25 de caini fara stapan, i-au bagat in saci de rafie legati la gura si i-au aruncat intr-o groapa de gunoi a unei manastiri din localitatea Tudor Vladimirescu, judetul Galati "Saptamana Mare = saptamana in care viata unor suflete nu are valoare. Capturare ilegala si traumatizanta de caini in com Tudor Vladimirescu. 5-6 barbati inarmati cu tevi, laturi si saci au prins intr-un mod barbar cainii din incinta si imprejurimile Manastirii Tudor Vladimirescu. Prinsi in actiune de catre voluntarii "Ajutati-l pe Labus Galati", au reusit sa faca nevazuta masina in care erau "depozitati" cainii in saci de rafie, legati la gura; la scurt timp am gasit cainii maltratati (scosi din saci) intr-o curte inchisa cu destinatia groapa de gunoi din incinta manastirii. Se poate vedea ca la aceasta groapa exista lesuri de caini mancate de ceilalti caini in viata", au scris pe pagina de Facebook reprezentantii asociatiei.Acestia au afirmat ca au reusit sa salveze mare parte din animalele prinse si aruncate cu ajutorul Politiei si fac apel la oameni sa adopte acesti caini."Am beneficiat de sprijinul Politiei pentru a patrunde in incinta manastirii si de a opri aceasta actiune de cruzime fata de animale. Unul dintre cainii bagati in sac (cel cu tesatura cea mai deasa) se afla in coma la clinica Siavet medical cu sanse minime de supravietuire datorate asfixierii. Fara sa gandim ca adapostul nostru este plin, am inceput sa-i salvam. 13 caini adulti si 3 pui au ajuns si sunt in siguranta la Ajutati-l pe Labus. S-a facut plangere (a fost identificat proprietarul masinii) pentru rele tratamente si cruzime fata de animale. Vinovatii trebuie sa raspunda in fata legii. Azi mergem sa preluam diferenta de caini ramasa, cca 7-8. Va rugam sa fiti solidari cu noi si sa adoptati, ajutati, donati!", au mai scris pe pagina de Facebook reprezentantii Help Labus.Politia Judeteana Galati a anuntat ca face cercetari in acest caz."In urma aparitiei in spatiul public, pe un site de socializare, pe pagina Asociatiei "Help Labus", a unor imagini in care apar mai multi caini comunitari care ar fi fost bagati in saci de rafie precum si a altora care s-ar afla intr-un spatiu amenajat pentru depozitarea gunoiului din zona unei manastiri din localitatea Tudor Vladimirescu, judetul Galati, fiind precizat faptul ca acestia ar fi fost supusi unor rele tratamente, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati - Biroul pentru Protectia Animalelor s-au autosesizat cu privire la savarsirea infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor. In cauza urmeaza a se efectua cercetari pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care s-au comis aceste fapte, pentru identificarea autorilor si pentru administrarea probatoriului necesar in vederea tragerii la raspundere conform legii", a precizat Politia Galati.