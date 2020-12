Imagine de cosmar intr-o localitate din Teleorman. Primarul: "Un batran de 84 de ani a intrat in zona interzisa"

Imaginea a fost postata pe Facebook de Cezar Cristian Fanaru, care a publicat si un punct de vedere al primarului din Bragadiru, Cristian Chisac."Nefericitul accident s-a petrecut pe data de 03 decembrie 2020. In acea zona a avut loc o avarie la reteaua de alimentare cu apa si tot in acea zona, cu o saptamana in urma s-a montat conducta de canalizare. Am luat masura inchiderii perimetrului cu banda de avertizare pe cele trei cai de acces, insa un batran de 84 de ani a dat banda intr-o parte si a intrat in zona interzisa. S-a intervenit rapid, atat batranul cat si animalul au iesit nevatamati din acea situatie", a aratat primarul, potrivit celui care a postat imaginile.In urma aparitiei imaginilor de pe internet a reactionat si Sindicatul Europol: "Zilele trecute era Braila si in groapa era un Duster. Aici suntem intr-un sat din Teleorman si e un cal...Din fericire, calul e bine, a fost scos cu ajutorul pompierilor si nu a fost ranit. Insa noi nu ne mai facem deloc bine daca acceptam ca administratiile publice locale sa isi bata joc in halul acesta de comunitate".Sindicalistii Europol fac referire la o imagine cu un Duster impotmolit pe o strada din Braila.