Calatori inghesuiti intr-un microbuz din Teleorman. Politia face verificari VIDEO

"Avand in vedere imaginile video aparute in spatiu public, filmate intr-un mijloc de transport public de persoane, referitoare la nerespectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta de catre transportator si calatori, politistii s-au sesizat si efectueaza verificari in vederea identificarii si sanctionarii acestora", anunta, joi dupa-amiaza, Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman.In imagini se vede cum calatorii stau in picioare , unul langa celalalt, intr-un mijloc de transport in comun, fara posibilitatea de a pastra distanta fata de cei din jur.Imaginile au fost filmate intr-un mijloc de transport in comun care face legatura intre Rosiorii de Vede si localitatea Beuca.