Calculatoarele Centrului de Primire Urgente Targu Neamt au fost virusate. Problemele au aparut dupa ce ar fi fost accesate siteuri pentru adulti

Maria Vranceanu, membru in Consiliul de Administratie al spitalului, a declarat, conform mesagerulneamt.ro, ca pe data de 2 aprilie a mers impreuna cu sotul ei la Centrul de Primire Urgente deoarece acesta avea o problema de sanatate. Ea a observat atunci ca s-a blocat tot triajul si s-a interesat care a fost cauza acestei probleme."Am intrebat de unde provine problema si, spre surprinderea mea, am aflat ca in noaptea precedenta, s-a descoperit de catre inginerul IT ca respectivul calculator de la triaj se blocase din cauza unor virusi.Virusi care au aparut ca urmare a faptului ca in noaptea precedenta s-a intrat pe site-uri cu filme si lucruri pe care nu le pot spune aici. Ceea ce este anormal si mi se pare de neacceptat. Nu va mai spun ca afara erau si doua ambulante cu pacienti in ele, cu suspecti Covid", a povestit Maria Vranceanu pentru Mesagerul.De asemenea, directorul spitalului, Alexandru Patrascu, a precizat ca au fost accesate anumite site-uri cu filme care au dus la virusarea calculatorului."Responsabilul de la serviciul care se ocupa de partea de IT a constatat ca acel calculator de la triaj din CPU s-a blocat din cauza ca au fost accesate anumite site-uri ce a dus la virusarea calculatorului.Noi am incercat sa dam posibilitatea angajatilor CPU sa-si faca pregatirea profesionala online, dar probabil s-au relaxat si au accesat site-uri care nu tin de partea medicala si de fisa postului. Au fost accesate site-uri cu filme. Acum accesul este restrictionat si cei de la CPU au fost instiintati ca pot accesa telefoanele personale de pe reteaua WI-FI a spitalului. O sa facem o ancheta interna", a afirmat directorul unitatii medicale pentru Mesagerul.