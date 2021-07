Societatile de termoficare nu vor mai putea sista furnizarea caldurii in perioada sezonului rece

Legea reglementeaza desfasurarea activitatilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat, in conditii de eficienta si la standarde de calitate, in vederea utilizarii optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului, sanatatii populatiei si dezvoltarii durabile."Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea activitatilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, in scopul asigurarii energiei termice necesare incalzirii si prepararii apei calde de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social-culturale si operatori economici", prevede legea.Potrivit actului normativ, producatorii/furnizorii agentului termic au obligatia sa asigure furnizarea agentului termic conform contractelor incheiate cu autoritatile administratiei publice locale."Se interzice sistarea furnizarii de agent termic primar in perioada sezonului rece, definita conform prevederilor legale, de catre producatorii si/sau furnizorii de agent termic primar, precum si sistarea alimentarii cu energie primara a acestora de catre producatorii/furnizorii de energie primara", se arata in textul legii.Documentul mai stabileste, intre altele, ca serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat poate fi efectuat, in totalitate sau partial, si de catre operatori privati, prin concesionare, parteneriat public-privat sau in oricare alta forma prevazuta de lege.Va fi asigurat accesul nediscriminatoriu al utilizatorilor si producatorilor de energie termica la retelele termice si la serviciul public de alimentare cu energie termica, in conditiile legii.Textul stipuleaza ca infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de alimentare cu energie termica constituie obligatii ale autoritatilor administratiei publice locale."Racordarea la retelele de transport sau de distributie a energiei termice care apartin proprietatii publice sau private a unitatilor administrativ-teritoriale este libera pentru orice producator de energie termica, in conditiile legii. Autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara pot decide sa suporte in tot sau in parte costurile de racordare a consumatorilor si/sau a producatorilor, in functie de interesul comunitatii, cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de acordare a ajutorului de stat", mai prevede legea.Actul normativ defineste condominiul ca fiind un sistem de incalzire avand la baza multiple solutii tehnice de incalzire ce pot utiliza in mod unic sau combinat mai multe surse de materie prima energetica asigurand reducerea emisiilor de carbon si un grad inalt de eficienta energetica."In imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica este obligatorie montarea sistemelor de masurare pana la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru incalzire/racire si apa calda la nivelul fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuit. In cazul in care utilizarea de contoare individuale nu este fezabila (...) tehnic sau nu este eficienta din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termica, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de incalzire din fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuit", se mai arata in textul legii.Documentul stabileste, de asemenea, ca pana la 31 decembrie 2021 Guvernul aproba schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta valabila in perioada 2021-2029 elaborata de Ministerul Energiei. Legea prevede si contraventiile si infractiunile.