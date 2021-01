VIDEO A aparut calendarul 2021 al celor mai frumoase soferite de TIR romance. "Nu credeam niciodata ca voi ajunge sa pozez pentru asa ceva"

Pe primul loc s-a lasat Diana Stoian Catrinoi, din Neamt. Are 26 de ani si conduce un camion de mare tonaj de patru ani, avand peste 800.000 de kilometri parcursi, potrivit Adevarul.ro Catalina Brie Boanchis este o alta femeie care a aparut in calendar. Ea a scris pe pagina de Facebook dedicata evenimentului ca se simte onorata, dar ca nu se gandea vreodata ca o sa ajunga "sa pozeze pentru asa ceva".Organizatorul evenimentului a declarat ca banii adunati din vanzarea calendarelor vor fi folositi pentru o campanie umanitara."Multumim colegelor noastre participante! Felicitari fetelor, pentru ca aveti curajul de a lucra intr-o meserie care uneori pune in dificultate si unii barbati! Acest calendar nu este dedicat doar participantelor, ci este un semn de respect si admiratie pentru toate femeile care au preferat cheile camionului oricarui alt job mai usor! Cinste voua! Pe sosele ne avem doar unii pe ceilalti! #Omul Soselelor", transmite Ilie Matei.Citeste si: De ce infloreste in Romania fake-news-ul legat de vaccinul anti-COVID: "Suntem la cote de incredere in semeni la nivelul Liberiei, cea mai saraca tara din Africa"