Calendarul masurilor de relaxare anuntat de presedintele Iohannis. Purtarea mastii ramane obligatorie doar in spatiile inchise si in locurile aglomerate

El a facut si precizari referitoare la evenimentele private, insa masurile in acest sens vor intra in vigoare de la 1 iunie, numarul permis de participanti urmand sa creasca treptat la 1 iulie si la 1 august. Restrictiile nu mai sunt aplicate in cazul in care organizatorul garanteaza ca toti invitatii sunt vacinati. Seful statului a precizat ca vom avea o relaxare pas cu pas si ca a fost intocmit un calendar pana la 1 septembrie, dupa care va fi facuta o noua evaluare."Vom avea o relaxare pas cu pas. Aceste relaxari sunt conditionate de 2 factori importanti - evolutia pandemiei si gradul de vaccinare. Daca vrem mai multa relaxare, trebuie sa respectam masurile care raman in vigoare si trebuie sa ne vaccinam. Asa de simplu este", a precizat presedintele.Conform presedintelui, prima etapa de relaxare va avea loc in 15 mai."Din 15 mai, se elimina portul mastii in exterior, cu cateva exceptii - pietele, targurile sau statiile de transport public. In mijloacele de transport va ramane obligatorie, la fel si in spatiile inchise. A doua masura este eliminarea restrictiilor de circulatie noaptea si se elimina orice restrictii asupra programului agentilor economici. Magazinele vor reveni la programul normal", a explicat Iohannis.Potrivit presedintelui, activitatile in aer liber vor fi posibile cu spectatori, cu 25% din locuri ocupate."In interior vom avea cateva masuri de relaxare din 1 iunie, cand va creste capacitatea de cazare, capacitatea de servire", a subliniat Klaus Iohannis Acesta s-a referit si la evenimentele private in exterior, care de la 1 iunie se vor putea desfasura cu 70 de persoane, iar in interior cu cel mult 50 de persoane. Numarul acestora va creste atat de la 1 iulie, cat si de la 1 august.Daca organizatorul garanteaza ca toate persoanele sunt vaccinate, se renunta la restrictionarea numarului de participanti."Ne propunem ca la 1 iunie sa avem 5 milioane de persoane vaccinate, la 1 iulie - 6 milioane, 1 august - 7 milioane de persoane vaccinate", a anuntat seful statului."Am discutat despre pandemie, despre campania de vaccinare si despre masuri de relaxare. Peste un an de zile a durat pana acum pandemia, a fost multa, prea multa suferinta in Romania si imi pare rau pentru toti cei care au suferit, insa trebuie sa ne amintim si de cei care au facut posibila genstionarea acestei pandemii.Presedintele a transmis "multumiri" eroilor pandemiei, personalul medical. Trebuie sa ne fie foarte clar ca suntem in pregatire pentru Romania post-pandemica", a declarat Iohannis dupa sedinta de lucru cu premierul si cu mai multi ministri.