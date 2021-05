Imagini rare cu caluti de mare surprinse in Marea Neagra de un scafandru militar VIDEO

Pascale Roibu a publicat pe Facebook un filmulet cu zeci de caluti de mare agatati de o franghie in zona portului Constanta.Calutul de mare este o specie protejata. In total, exista aproape 50 de specii de caluti de mare. In Marea Neagra, predominant, se intalneste calutul de mare comun. Acesta poate fi intalnit in diverse stadii de dezvoltare cu dimensiunea intre 8-18 cm si cu un colorit ce poate varia de la galben-verzui pana la brun-negricios.Calutii de mare au o coada agatatoare (prehensila), precum cameleonul, cu care se agata de alge si se ancoreaza pentru a nu fi purtati de valuri sau curenti. Au o aripioara dorsala mai mare pentru deplasari orizontale si doua mai mici, laterale, pentru deplasari verticale. Se hranesc prin aspirarea apei in care se gasesc alge, mici crustacei si alte microorganisme.