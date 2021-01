Misterul camasii cu gaura in maneca a ministrului Educatiei, folosita la vaccinarea anti-Covid-19, a fost deslusit. Ce explicatie a dat Campeanu

"Povestea acelei camasi este foarte simpla. A fost un mod de a face vizibil faptul ca eu sustin actul, necesitatea si importanta vaccinarii cadrelor didactice. Daca vreti sa mergeti in detalii, uitati-va la cei care sunt insulino dependenti si isi fac injectie de doua ori pe zi la birou. Nu este o inventie absoluta, doar ca a fost vizibila. Tatal meu este dependent de insulina. Plus ca am facut cateva zeci de vaccinuri", a declarat ministrul Cimpeanu, miercuri seara, 27 ianuarie, la postul de televiziune Digi 24.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a purtat, miercuri, o camasa speciala, cu o parte din maneca detasabila , pentru a se vaccina, el explicand ca a participat la campania pentru Consiliul de Securitate ONU si a fost in peste 70 de tari "mai altfel, care au necesitat vaccinari specifice".