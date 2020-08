Camera Deputatilor se reuneste in sedinta extraordinara. Ordonanta privind alocatiile, primul punct pe ordinea de zi

Marti, Comisia pentru munca si protectie sociala a decis sa propuna plenului Camerei Deputatilor adoptarea proiectului de lege in forma prezentata de Senat, in sensul respingerii ordonantei.Potrivit propunerii initiale, majorarea graduala a cuantumului alocatiei pentru copii ar avea loc astfel: "majorarea cu cate 20% din diferenta dintre cuantumul prevazut de Legea nr 14/2020 si cuantumul acordat in iulie 2020, respectiv dintre 300 lei si 156 lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si dintre 600 de lei si 311 lei pentru copiii cu handicap cu varsta intre 2 si 18 ani, precum si pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani; majorarea se aplica incepand cu drepturile lunii august 2020, iar pentru perioada 2021 - 2022 de doua ori pe an, de la 1 ianuarie si de la 1 iulie a fiecarui an; din 2023 se propune continuarea procesului de majorare a cuantumului alocatiei cu rata medie a inflatiei anuale".Printre proiectele aflate pe ordinea de zi de miercuri se mai afla completarea OUG nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, care priveste majorarea unor pedepse; proiectul pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal; proiectul privind statutul politistului local; proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor; proiectul pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor; o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu referire la detasarea personalului didactic.Ar putea fi luat in discutie si proiectul privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I."