Ce au gasit politistii de frontiera intr-un camion care se pregatea sa intre in Romania

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta , pe data de 9 aprilie, la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, politistii de frontiera au facut, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, pe sensul de intrare in tara, controlul unui autocamion cu remorca, inmatriculat in Bulgaria. Acesta era condus de un bulgar in varsta de 59 ani si transporta deseuri de sticla pentru o societate din Romania."In urma efectuarii verificarilor, s-a constatat ca in mijlocul de transport se afla cantitatea de 22.000 de kilograme de sticla sparta (securizata), neconforma cu ceea ce era mentionat in documente, fapt pentru care lucratorii din cadrul Garzii de Mediu Constanta nu au permis intrarea pe teritoriul Romaniei, fiind intors pe teritoriul Bulgariei", se arata in comunicat.In cauza politistii de frontiera fac cercetari pentru infractiunea de export sau import de deseuri, cu incalcarea dispoozitiilor legale in domeniu.