Campania de vaccinare: Peste 43.000 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore si doar 112 reactii adverse raportate

Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 32.500 de doze Pfizer, 4.644 Moderna si 6.314 AstraZeneca.In ceea ce priveste reactiile adverse raportate, in ultimele 24 de ore au fost 112 sesizate, 34 la Pfizer, 7 la Moderna si 71 la Astra Zeneca. Restrictia de varsta pentru vaccinul AstraZeneca a fost eliminata, in urma recomandarilor Grupului Stiintific si Medical din cadrul Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a Ministerului Sanatatii si a Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR).