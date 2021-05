De ce a debutat cu stangul vaccinarea prin medicii de familie: "Organizarea e facuta de Armata dar punerea in practica e facuta de directiile de sanatate"

Instructajul medicilor de familie, facut prea tarziu

Cand au facut medicii de familie un pas in spate

Vaccinarea in cabinete - o alternativa

Pacient: "E o meteahna romaneasca"

Cum se explica interesul scazut din aceste zile

Amanare din ratiuni birocratice

"Un singur centru functioneaza la ora asta, la Brasov, unde DSP-ul e condus de un medic de familie. E singurul judet in care s-a putut incepe vaccinarea in cabinete. In Bucuresti au furnizat vaccinurile dar nu s-au dat seringi, ace, materiale sanitare. In alte parti din tara au venit seringi si ace dar nu a venit inca vaccin. Unii au primit Moderna, unii au primit Janssen, unii nu au primit nimic", a explicat pentru Ziare.com medicul Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti Ilfov (AMFB).Probleme exista si in privinta accesului medicilor de familie in registrul electronic de vaccinare, asta pentru ca instructajul doctorilor care au dorit sa se implice in campanie, peste 3.000 la numar, nu a fost facut in mod corespunzator si nici in timp util."Instructajul s-a transformat intr-un e-mail cu 27 de atasamente si o arhiva pe Transfer pe care Institutul National de Sanatate Publica l-a trimis pe 19 aprilie. Unele judete au dat imediat mailul, Bucurestiul a dat e-mailul pe 23 seara, in conditiile in care transferul expira pe 24. Sunt chestiuni care se pot rezolva in cateva zile , doar ca fiind perioada de sarbatori nu s-au grabit sa fie totul cum trebuie incepand de azi. Toata organizarea e facuta de Armata dar punerea in practica e facuta de directiile de sanatate publica", a completat medicul de familie.La randul sau, medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF), a explicat ca in urma cu o luna, Ministerul Sanatatii si Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) au facut o evaluare in ceea ce priveste dorinta medicilor de familie de a se implica in campania de vaccinare in cabinete.O parte din ei au facut un pas in spate in momentul in care au aflat de decizia autoritatilor de a trimite vaccin de la AstraZeneca in cabinete."Apetenta pacientilor la acest vaccin este extrem de redusa. Intre timp, CNCAV a decis sa trimita atat vaccin Johnson and Johnson, deocamdata, dar si vaccin Moderna, care urmeaza sa vina. In paralel, trebuie demarate procedurile de contractare, unele judete au solicitat medicilor de familie sa trimita cererile de contractare, altele nu au facut asta. Din aceasta perspectiva, exista probleme punctuale care sunt caracteristice fiecarui judet in ceea ce priveste demararea vaccinarii in cabinete", a declarat pentru Ziare.com medicul de familie Gindrovel Dumitra.Specialistul sustine ca obiectivul medicilor de familie este sa ii trimita pe doritori inspre centrele de vaccinare, imunizarea in cabinete fiind o alternativa."Pe de-o parte, noi trebuie sa programam pacientii in aceste centre iar, pe de alta parte, e destul de dificil sa abordam inclusiv vaccinarea in cabinetul nostru pentru ca ne canibalizam. In momentul in care ar exista doritori si as avea un numar mai mare de doritori decat numarul de vaccinuri pe care le pot administra in centru, atunci putem discuta despre diversificarea si vaccinarea si in cabinete. Sa fie o masura suplimentara", a mai spus Gindrovel Dumitra, adaugand ca in centrele de vaccinare deja lucreaza multi medici de familie si personal din cabinete."Acum ar trebui ca statul sa intervina cu o campanie sustinuta, pentru ca este esential sa incepi sa discuti cu ezitantii", puncteaza medicul de familie Sandra Alexiu.Pentru Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), faptul ca autoritatile romane nu s-au coordonat pentru ca imunizarea in cabinete sa debuteze in parametri optimi nu a fost o surpriza."Faptul ca s-a declarat ca incepe de astazi, ceea ce nu s-a intamplat, e o meteahna romaneasca. Sa ne amintim ca si atunci cand a debutat vaccinarea in decembrie nu erau pregatite centre, primarii nu primisesera finantarea pentru ele, medicii nu erau platiti. Ma gandesc ca in cateva zile lucrurile vor fi puse la punct", a explicat reprezentantul pacientilor.In ceea ce priveste interesul mai scazut din aceste zile legat de vaccinare, presedintele COPAC afirma ca el poate fi pus pe seama mini-vacantei din aceasta perioada."E ca la donarile de sange, intotdeauna in sezonul estival, de sarbatori, cei care sunt activi sunt mai putini. Cred ca asta se aplica si la vaccinare. Probabil ca o data cu inceperea vacantelor si cu nevoia oamenilor de a se deplasa rata vaccinarii va creste, iar faptul ca si medicii de familie pot imuniza inseamna ca vor fi optiuni multiple", arata Radu Ganescu.Si Ana Maita, presedintele Asociatiei Mame pentru Mame, e de parere ca vaccinarea in cabinetele medicilor de familie va fi un plus, chiar daca mesajul transmis acum, prin faptul ca a fost amanata imunizarea din cauze legate de birocratie, nu e de bun augur."E important sa retinem ca nu sunt probleme legate de siguranta ci de logistica a procesului de vaccinare: fie medicii de familie nu vor sa isi colmateze cabinetele, fie nu au unde sa tina dozele, fie nu li s-a facut trainingul pentru inscrierea in RENV, fie nu au ajuns dozele efectiv. Sunt o gramada de cabinete unde nu au ajuns dozele, speram ca aceste probleme sa se rezolve in scurt timp", a conchis reprezentanta societatii civile.