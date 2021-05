Cum se desfasoara campania de imunizare in mediul rural. "Multi doresc sa se vaccineze dupa Paste. Au fost multe solicitari de la batrani"

Ziare.com va prezinta cum decurge vaccinarea intr-un sat din Romania.In comuna Dragalina, din judetul Calarasi, situata la peste o suta de kilometri de Bucuresti , locuiesc aproximativ opt mii de persoane. De asemenea, prin comuna trece autostrada Bucuresti-Constanta, care este deservita de nodul Drajna.Oamenii de aici au avut la dispozitie, zilele acestea, chiar aproape de casa, o caravana de vaccinare amenajata in Centrul Cultural Dragalina.Asa ca cei care nu au putut merge in alta localitate sa se imunizeze pana acum, au putut sa o faca in comuna de domiciliu.De asemenea, autoritatile au pus la dispozitie si o caranava mobila pentru batrani si persoane care nu se pot deplasa."Pe data de 28 si 29 aprilie in comuna Dragalina cu sprijinul DSP Calarasi si al Primariei Dragalina a fost organizata o campanie de vaccinare la persoanele in varsta care nu se pot deplasa si pentru cei peste 18 ani care doresc sa se vaccineze", a declarat, pentru Ziare.com, Marian Gabriel Stanciu, primarul comunei Dragalina.Aproximativ 250 de persoane s-au imunizat in cele doua zile."Tot in aceasta perioada la unul din abatoarele din localitate un grup de 45 de salariati au solicitat sa se vaccineze", a adaugat primarul.Edilul incurajeaza satenii sa se protejeze de virusul SARS-COV-2 vaccinandu-se si spune ca doar asa putem iesi din pandemie. Doar ca multi au amanat momentul pana dupa Paste "Multi doresc sa se vaccineze dupa Pasti. Au fost multe solicitari de la batrani", spune primarul din Dragalina. Dupa ce zilele trecute erau vaccinate peste 80.000 de persoane, vineri, 30 aprilie, Comitetul National pentru Vaccinare a transmis ca in ultimele 24 de ore au fost imunizati 78.612 de romani Din acest total, peste 2/3 au fost vaccinati cu serul Pfizer, mai exact 62.717 de persoane. Doar 7.622 s-au vaccinat cu serul produs de AstraZeneca.In ceea ce priveste reactiile adverse, au fost raportate doar 88 de reactii adverse, doar 7 fiind in urma imunizarii cu serul AstraZeneca.De la inceputul campaniei de vaccinare 3.303.419 de romani au fost imunizati cu cel putin o doza, 1.937.033 primind deja si rapelul.