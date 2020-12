Sectia spitalului din Piatra Neamt distrusa in incendiu ar putea fi reconstruita din donatii. Este necesara o suma uriasa

Ce va cuprinde spitalul?

"Sectia ATI este inima oricarui spital de urgenta". Asa incepe campania Daruieste Viata. Pentru a reusi sa construiasca un spital modular, astfel incat pacientii care au nevoie de terapie intensiva sa primeasca o sansa la viata, au nevoie de 4.400.000 de lei. Din aceasta suma, s-au adunat doar 18.796 de lei."Sectia ATI este inima oricarui spital de urgenta! Sectia Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt a fost distrusa in urma incendiului din noiembrie 2020.Construim spitalul modular 2 Piatra Neamt pentru a reda spitalului posibilitatea de a trata pacienti in regim de terapie intensiva. O sectie ATI exterioara care sa le permita cadrelor medicale si pacientilor sa lupte pentru viata", transmit reprezentantii Daruieste Viata.Este al doilea Spital Modular ridicat de Daruieste Viata, dupa Spitalul Modular 1 Elias (38 paturi pentru pacientii cu COVID-19) care functioneaza in acest moment la capacitate maxima.- 18 paturi, grupate in 3 saloane si o rezerva de tip izolator- Filtre pacienti- Zona de donning si doffing pentru personalul medical- Laborator de analize medicale si sterilizare- Depozite materiale, vestiare, grupuri sanitare- Post supraveghere- Camera garda- Platforma tehnica pentru amplasarea CTA-urilor si chillerelor- Spatiu tehnic pentru retelele de fluide medicaleMai multe detalii aici Citeste si: #NoiFacemUnSpital - Spitalul de Copii construit din donatii. Companiile pot redirectiona 20% din impozit pana la finalul anului pentru a sustine acest proiect de tara