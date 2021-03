Peste un milion de romani vaccinati cu ambele doze. 52.000 de persoane, imunizate in ultimele 24 de ore

Potrivit CNCAV, 52.458 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 41.280 au primit serul Pfizer, 3.827 pe cel produs de Moderna si 7.351 pe cel de la AstraZeneca.Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 1.963.148. Majoritatea au fost vaccinate cu serul Pfizer - 1.476.397, in timp ce alte 141.209 au fost vaccinate cu Moderna si 345.542 cu AstraZeneca.In ultimele 24 de ore, s-au raportat 137 de reactii adverse, majoritatea fiind la vaccinul AstraZeneca - 75. Alte 46 de reactii s-au inregistrat la vaccinul Pfizer si 16 la cel de la Moderna."Mentionam ca 105 reactii adverse sunt in curs de investigare", a transmis CNCAV.