Luni seara are loc o noua campanie impotriva tantarilor in toate sectoarele Capitalei

"In aceasta seara incepe al patrulea tratament anti- tantari din acest sezon. Echipele vor interveni in toate sectoarele Bucurestiului, de la ora 10 seara si pana la 5 dimineata, cu circa 20 de utilaje zilnic", a aratat Nicusor Dan, intr-o postare pe Facebook El a adaugat ca, totodata, continua actiunile de combatere a capuselor in toate parcurile si pe spatiile verzi din Capitala, in timpul zilei, dar si actiunile de deratizare - in subsolurile blocurilor si ale institutiilor publice, in retelele de termoficare."Exista un numar de telefon 0752.041.898 (Compania Municipala Eco Igienizare), unde bucurestenii pot semnala locurile in care e nevoie de interventie", a mentionat primarul general.In 2 iunie, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a fost aprobat Planul de interventie pentru actiuni de tip DDD - deratizare, dezinfectie si dezinsectie, el mentionand ca interventiile cu tratamente impotriva tantarilor urmau sa inceapa cand ploile se vor opri si dupa ce iarba va fi taiata, in cazul tratamentelor pentru capuse.In buget este prevazuta suma de 17 milioane de lei pentru tratamente DDD. Acestea vor fi aplicate de catre compania municipala a Primariei.El mentiona ca pentru tantari vor fi facute 14 tratamente succesive.