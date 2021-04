Secretar de stat despre promovarea campaniei de vaccinare de catre manelisti: "Cred ca ar putea sa aiba impact pozitiv"

Intrebat la Digi 24 despre oportunitatea acestei idei, secretarul de stat Andrei Baciu a raspuns ca ar putea sa aiba impact: "Cred ca ar putea sa aiba un impact asupra procesului de vaccinare. Orice lucru care contribuie la accelerarea campaniei de vaccinare este mai mult decat interesant, util. Asa cum spuneam, este o chestiune pe care numai impreuna putem s-o depasim".Andrei Baciu spune ca sunt zone in care mesajul oficial ajunge greu si ca "astfel de evenimente, de actiuni din domeniul cultural mai larg sunt binevenite si sa stiti ca au si fost cateva actiuni, nu foarte ample, dar au fost diverse clipuri, montaje care au avut un impact"."Pana la urma este un subiect de pop culture. Si vaccinarea este un subiect care a fost interpretat si adus in toate conversatiile. Cred ca, pe langa avantajele vaccinarii, care sunt elemente tehnice si rationale, este esentiala si perceptia noastra, care este compusa din astfel de elemente si cred ca ar fi o actiune care ar avea un impact pozitiv asupra campaniei de vaccinare. Orice fel de astfel de demers este binevenit, cat mai multi!", a adaugat Andrei Baciu.