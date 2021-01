Cand incepe etapa a doua de vaccinare anti COVID-19. Medicul Valeriu Gheorghita a facut anuntul

Medicul a anuntat ca in aceasta etapa se va incepe cu imunizarea persoanelor internate in centrele medico-sociale, in care sunt internate, la nivel national, 40.000 de persoane.Vaccinarea in cazul acestora va fi facuta cu echipe mobile. Deja s-au constituit astfel de echipe, a punctat Gheorghita.Medicul mai spune ca etapa a treia va incepe, in mod realist, undeva in luna aprilie. Mentionam ca in etapa a treia va fi imunizata populatia generala, la cerere."Pentru etapa a doua si a treia vorbim de 1.000 de centre de vaccinare", cu o capacitate de 150.000 de vaccinari pe zi, insa se doreste o accelerare a livrarii dozelor de vaccin.