Peste jumatate dintre romani isi spala masina doar cand este foarte murdara

Printre cele mai importante criterii de curatare sunt operatiunile de spalare a pragurilor (81%), aspirarea asistata a interiorului autoturismului (79%) si existenta unui serviciu de igienizare a habitaclului (75%).Conform cercetarii, 62% dintre respondenti prefera sa mearga la spalatoriile auto manuale de tip jet wash, in detrimentul spalatoriilor auto asistate de cartier (17%).In privinta alegerii unei spalatorii auto, 44% din totalul soferilor chestionati au indicat timpul de asteptare drept principal criteriu de selectie, fiind urmat de pret (40%), calitatea substantelor de spalare (39%) si proximitatea fata de locuinta sau locul de munca (37%).In cazul respondentilor femei, studiul a aratat ca proximitatea fata de locuinta sau locul de munca joaca un rol mult mai important in alegerea unei spalatorii, fiind al doilea cel mai important criteriu de selectie, dupa timpul de asteptare.Dintre cei care mentioneaza calitatea produselor de spalare printre criteriile relevante in alegerea unei spalatorii, 60% spun ca substantele de calitate sunt cele care asigura pastrarea in timp a caracteristicilor vopselei auto, iar 56% inteleg prin substante de spalare de calitate acele produse care lasa zero zgarieturi pe masina.Potrivit sursei citate, sapte din zece romani (70%) aleg sa isi spele masina seara sau dimineata, cu o preferinta mai clara pentru intervalul de seara, in timp ce o treime au afirmat ca prefera sa faca aceasta operatiune in week-end, cand au mai mult timp liber.Pe ansamblu, peste jumatate dintre soferii din Romania (52%) ajung sa-si spele masina numai atunci cand este foarte murdara sau cand pleaca ori revin dintr-o calatorie mai lunga.Studiul MOL Romania a fost efectuat online, in perioada 13 - 21 aprilie, pe un esantion de 556 de respondenti, utilizatori ai cardurilor MultiBonus.