Cand vom incepe sa primim bani din PNRR. Anuntul proaspat facut de sefa Comisiei Europene privind avansurile de 13%

"Saptamana viitoare, Comisia va incepe sa aprobe planurile nationale in vederea adoptarii lor de catre Consiliul European . Este o realizare istorica", a anuntat intr-un discurs, in Parlamentul European (PE) von der Leyen. Cele 27 de state membre UE au adoptat , in iulie 2020, un plan de relansare economica in valoare de 750 de miliarde de euro, finatat printr-un imprumut comun fara precedent.Acordul a fost fost smuls in urma unor negocieri dificile, dupa depasirea ostilitatii mai multor tari - "frugale" - in frunte ci Olanda, ingrijorate de faptul ca urmeaza sa finanteze cheltuieli ale unor tari din sudul Europei, in opinia lor mai putin "virtuoase".Planul - care pevede subventii si imprumuturi in valoare de 672 de miliarde de euro acordate Celor 27 - incarneaza solidatitate europeana in lupta impotriva covid-19.In total 23 de planuri nationale de investitii si reforme au fost trimise, pana in prezent, spre aprobare CE, de la inceputul lui aprilie.Comisia are la dispozitie doua luni sa se pronunte, incepand de la data depunerii dosarului, dupa care Consiliul European, care reprezinta statele membre, isi da sau nu acordul.Consiliul dispune de un termen de o luna pentru a-si da verdictul.Primele plati - aconturi reprezentand 13% din sumele promise - urmeaza sa aiba loc in iulie.Presedinta CE Ursula von der Leyen a salutat marti volumul acestor ajutoare si viteza cu care au luat decizii institutiile - in urma unor critici cu privire la durata acestui proces."De la summitul din iulie si pana la aprobarea primelor planuri ne-a trebuit mai putin de un an", si-a exprimat ea satisfactia."Am lansat masuri de asistenta financiara fara precedent, cu o viteza-record", apreciaza Ursula von der Leyen.Presedinta CE saluta "cel mai mare proiect de relansare desfasurat in Europa de la Planul Marshall", o finantare americana uriasa care a ajutat Europa sa se recnstruisca dupa al Doilea Razboi Mondial.