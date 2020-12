Cand vor reveni elevii la scoala. Ministrul Educatiei a facut anuntul

Concret, s-ar putea intoarce in banca elevii care vor sustine examenele nationala, dar si cei din mediul rural care nu au avut acces la cursuri online."Pe 11 ianuarie mi se pare mult prea scurt. Pe 11 ianuarie e termenul dintr-un calendar care a fost construit cu multe luni de zile in urma. Ne dorim ca situatia epidemiologica sa permita. Revenirea la scoala se va face tinand seama si de ceea ce vor face alte state care se confurnta cu aceeasi problema", a declarat Sorin Cimpeanu, potrivit Romania TV.Elevii ar putea reveni in banci pe 8 februarie. Ministrul Educatiei sustine ca este absolut necesar ca elevii clase a 8-a si a 12-a sa revina in banci, dar si elevii din mediul rural care nu au avut acces la cursuri online si care nu pot avea acum mediile incheiate pentru ca profesorii nu le-au dat note.Elevii sunt in vacanta pana pe 11 ianuarie cand vor relua cursurile, cel mai probabil online, urmand ca pe 30 ianuarie sa intre din nou in vacanta intersemestriala timp de o saptamana, pana pe 8 februarie.CITESTE SI: