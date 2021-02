Cat de puternica mai este pandemia in Romania: "E o lupta contra cronometru intre virus, masurile restrictive si vaccinare"

Cazurile de la terapie intensiva, cel mai bun indicator

Israelul a anihilat efectele pandemice prin vaccinare

Efectele s-ar putea vedea prin toamna

Diferentele dintre pandemie si epidemie

La o estompare contribuie nu doar masurile restrictive luate de autoritati , ci mai ales procesul de vaccinare prin care trec romanii in momentul de fata, spune profesorul Emanoil Ceausu, directorul Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Doctor Victor Babes."E greu de spus cand vom ajunge la finalul pandemiei pentru ca ea nu evolueaza liniar, ci evolueaza ondulant. Avem perioade in care este mai blanda, mai linistita, apoi perioade in care mai exacerbeaza. Dar se va vedea dupa numarul de persoane internate la terapie intensiva, pentru ca numarul de persoane grave e constant", a declarat medicul infectionist pentru Ziare.com.Spre exemplu, marti au fost raportate 3.382 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.463, dintre acestea 978 fiind internate la ATI."Acesta e un indicator foarte bun", a explicat profesorul Emanoil Ceausu."Sa vedem ce se intampla in saptamanile viitoare pentru ca avem aceasta noua tulpina si e important de vazut cu ce repeziciune se intinde. Practic, e o lupta contra cronometru intre virus, intre masurile restrictive, care sunt in continuare, si vaccinare. Vaccinarea e un element esential in ceea ce se intampla acum, respectiv in numarul mai scazut de cazuri. Putem vedea asta foarte bine mai ales in cazul Israelului", a punctat medicul infectionist.In prezent, Israelul a reusit sa vaccineze mai bine de jumatate din populatia tarii, reusind sa creeze acea imunitate de grup recomandata de organismele internationale, in special de Organizatia Mondiala a Sanatatii."Cei care se imbolnavesc acum nu mai sunt batranii si cei care au fost vaccinati, ci persoanele mai tinere care nu au beneficiat de imunizare. E nevoie de un minimum de 60% sa ajungem la aceasta imunizare colectiva, optimul e 70%. Pe masura ce ne vom apropia de acest prag, vom vedea ca si numarul de cazuri din Romania va fi din ce in ce mai mic. De asemenea, va scadea numarul de persoane spitalizate. Si, chiar daca vor mai fi persoane care se vor infecta, ele nu vor mai necesita spitalizare si nu vor mai face forme atat de grave, ceea ce e un castig extraordinar", a completat profesorul Emanoil Ceausu.La randul sau, profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, spune ca, fiind intr-un moment de stabilitate a situatiei epidemiologice , oportuna este continuarea masurilor de control si de supraveghere a circulatiei tulpinilor prevalente si, respectiv, a noii tulpini, in paralel cu continuarea sustinuta a campaniei de vaccinare."La momentul in care vom ajunge la imunitatea colectiva prin imunizarea a 60 - 70% din populatie si la indicatori stabili sau in scadere a numarului de cazuri inregistrate, respectiv a numarului de cazuri spitalizate si chiar a cazurilor grave sau a deceselor, ne putem gandi la implementarea masurilor de revenire la normalitate. Acestea trebuie facute treptat si trebuie sa vizeze mai ales activitatile sau sectoarele importante din punct de vedere social si economic", a declarat pentru Ziare.com profesorul Doina Azoicai.Cel mai probabil, arata expertii, pandemia de coronavirus va avea soarta gripei porcine, astfel ca SARS-COV-2 ar putea deveni un virus endemic."S-ar putea ca dintr-o boala pandemica sa devina o boala endemica, prezenta permanent, dar la un nivel foarte scazut. Epidemia este mai restransa teritorial, afecteaza o tara, un continent, in timp ce pandemia cuprinde mai multe continente sau intreg globul pamantesc. De asemenea, endemic inseamna ca este o boala prezenta constant, in fiecare an, dar la un nivel foarte redus ca numar de cazuri", a conchis infectionistul Emanoil Ceausu.