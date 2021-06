Cand se va incalzi apa de la litoralul Marii Negre. Anuntul climatologilor

Potrivit acesteia, temperatura Marii Negre va fi confortabila pentru a face baie in a doua jumatate a lunii iunie."Chiar si in luna lui cuptor (iulie - n.red.), august putem nimeri la mare zile in care sa fie foarte cald afara si apa foarte rece. E un fenomen caracteristic zonelor de coasta, datorita vantului de-a lungul coastei. Atunci cand vantul bate spre sud, dinamica maselor de apa la coasta e in asa fel incat apa de la adancimi mai mari, mai rece, este ventilata la suprafata, iar atunci sunt episoade cu apa foarte rece si nu poti sa faci baie, desi e luna iulie sau august. Dar acestea sunt episoade de cateva zile", a declarat climatologul Roxana Bojariu, conform digi24.ro.