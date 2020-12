Cand se vor intoarce elevii la scoala. Un oficial din Ministerul Educatiei a facut anuntul

"Ne dorim ca incepand cu data de 11 ianuarie, sa reluam, pe cat posibil, sau intr-o pondare cat mai mare cursurile fata in fata, insa asa, dupa cum stim, aceasta depinde in mare parte de situatia epidemiologica la nivel national.Am facut apel in aceasta perioada la parinti, la elevi, la cadre didactice, mai ales in contextul in care se apropie si vacanta, iar tentatia de a ne intalni cu cei dragi este mare, sa fim precauti, tocmai pentru a contribui si noi, ca sistemul de educatie la lupta pe care medicii o duc in sistemul de sanatate si sa putem sa revenim in scoala, in banci, asa cum ne dorim", a spus Jean Badea, secretar de stat in Ministerul Educatiei, la Antena 3.