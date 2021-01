Ce guvernare "a mangaiat" cel mai bine pe crestet sindicatele care au scos angajatii din sanatate in strada. Statistica ultimilor 10 ani

Momentul Boc si taierea drastica a salariilor

Bani smulsi de la Victor Ponta

Doua greve in timpul guvernarii tehnocrate

Promisiuni de la Liviu Dragnea

Intalnire maraton cu Viorica Dancila

Ultimii 10 ani au fost presarati de greve, pichetari ale ministerelor esentiale pentru sistemul medical si marsuri, organizate nu doar in Capitala, ci si in alte zone din tara. Insa guvernarile de la care sindicalistii au reusit sa obtina fie majorari salariale, fie mai multa intelegere, au fost cele conduse de lideri PSD . Actiunile revendicative nu au lipsit insa nici atunci cand erau alte partide la guvernare.Spre exemplu, in 2010, peste 5.000 de membri Sanitas au participat la asa-zisul "Miting al disperarii", in Piata Victoriei, pentru a protesta fata de restrictiile impuse de Guvernul Boc si de taierea salariilor din Sanatate.Pe 16 martie 2011, sindicalistii din Sanatate iau parte la un miting organizat de CNSLR Fratia organizat cu ocazia depunerii motiunii de cenzura impotriva Guvernului Boc, in Piata Constitutiei.Pe 2 noiembrie 2013, cand la guvernare era USL, peste 10.000 de sindicalisti au luat parte la Marsul Tacerii, organizat de Coalitia Profesionistilor din Sanatate.In 2014, au avut loc mai multe pichetari ale sindicalistilor, pichetat fiind inclusiv sediul Guvernului. Printre revendicari se numara cresterea veniturilor salariatilor din sanatate si asistenta sociala.Pe 29 octombrie a fost semnat un acord cu Ministerul Finantelor prin care autoritatile se angajau ca, incepand cu 1 ianuarie 2015, cadrele medicale si asistentii sociali vor beneficia de o majorare de 100 de lei brut.Actiuni revendicative ample au avut loc in 2015 cand, dupa mai multe luni, a fost adoptata OUG 35/2015, in baza careia salariatii din sistemul medical au beneficiat de o crestere salariala de 25%.In timpul guvernarii tehnocrate, este semnat un acord intre sindicalistii de la Sanitas si Ministerul Sanatatii, acord ce este denuntat in aprilie.Ulterior, este stabilit un amplu program de actiuni de protest in perioada aprilie - mai. Alte actiuni de protest sunt decise pentru toamna lui 2016, cu declansarea grevei generale in 31 octombrie 2016.Dupa ce pe 19 octombrie 2017, Sanitas organizeaza un miting si un mars la Bucuresti , cu participarea a peste 10.000 de membri, o delegatie PSD condusa la vremea respectiva de Liviu Dragnea si fostul premier Mihai Tudose participa la sedinta Consiliului National Sanitas, si se angajeaza sa solutioneze revendicarile sindicalistilor.In 2018, un subiect de interes pentru ramura sanitara este regulamentul de sporuri. Dupa mai multe neintelegeri cu autoritatile, sindicalistii fac pichetari la Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor Publice.Pe 26 aprilie are loc un miting cu 10.000 de membri Sanitas din tara iar pe 7 mai, are loc greva de avertisment in toate unitatile sanitare. Dupa o intalnire maraton, de 10 ore, intre reprezentantii Sanitas si premierul PSD Viorica Dancila insotita de alti ministri, se este semnat un acord.Anul 2019 este marcat de multe actiuni revendicative ale sindicalistilor din Sanatate dar si cu proteste derulate in perioada februarie - martie 2019.CITESTE SI: