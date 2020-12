Romania, pregatita sa inceapa vaccinarea anti-COVID in 27 decembrie. Cine vor fi primii vaccinati si cand va incepe etapa a doua de administrare vaccinului

Rata declarata de acceptare a vaccinului e diferita intre spitalele COVID, fata de cele non-COVID. In spitalele COVID, acesta este de peste 95%, in timp ce in restul spitalelor rata de acceptare este de 70% la cei cu studii superioare si in jur de 50% la cei cu studii medii. De asemenea, exista un grad de acceptare a vaccinarii de aproximativ 80% in randul medicilor de familie.In perspectiva inceperii vaccinarii la 27 decembrie, pentru personalul medical aflat in linia intai a luptei pentru combaterea virusului, Institutul Cantacuzino este deja pregatit pentru a primi vaccinurile, capacitatea fiind de 1,5 milioane de doze care vor fi distribuite catre centrele judetene, iar lantul de distributie va fi sprijinit de MApN, MAI si de Ministerul Sanatatii.In campania de vaccinare vor fi implicati 1.500 - 2.000 de medici , 4.500 de asistenti medical si 2.000 de registratori, care ar urma sa fie remunerati, discutiile pe aceasta tema fiind in desfasurare.A doua etapa de vaccinare este estimata sa inceapa din luna februarie.Autoritatile medicale afirma ca nu este necesara testarea inainte de vaccinare, argumentul fiind ca aproximativ 10% din voluntarii implicati in faza de testare a vaccinului trecusera prin boala si nu au stiut, tot asa cum au fost vaccinati si oameni care aveau virusul activ si au avut un raspuns foarte bun. Potrivit acelorasi autoritati, chiar si cei care se vaccineaza vor trebui sa poarte masca, pana cand se va atinge un procent de imunitate de peste 60-70%.Fiecare persoana vaccinata va primi o adeverinta de vaccinare si va fi contactata cu o zi inainte, sa se prezinte pentru rapel. Adeverinta de vaccinare va fi redactata atat in limba romana, cat si in limba engleza si va contine mentiuni referitoare la lotul si la seria vaccinului, fiind un document medico-legal.Conform autoritatilor, cea mai mare parte a celor care ezita sa se vaccineze spun ca nu au suficiente informatii, motiv pentru care vor fi lansate campanii de informare.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a anuntat miercuri ca primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, cu care vor fi vaccinate 5.000 de persoane, vor ajunge in tara in perioada dintre Craciun si Revelion si vor fi distribuite personalului medical care lucreaza in sectiile de boli infectioase."In 21 decembrie se preconizeaza a avea avizul pentru acest vaccin al Agentiei Europene a Medicamentului. Din acel moment ele pot ajunge in fiecare tara membra din cele 27. In perioada dintre Craciun si Revelion va veni o prima transa, simbolica, de 10.000 de doze, asta insemnand vaccinare si rapel pentru 5.000 de persoane pe care il vom dirija catre sectiile de boli infectioase" a declarat Nelu Tataru miercuri dupa amiaza, la Digi 24.Ministrul Tataru a mentionat ca, incepand cu luna ianuarie, Romania va primi, esalonat, lunar, alte vaccinuri, in asa fel incat pana la inceputul verii anului viitor sa fie vaccinate pe rand categoriile prevazute in planul de vaccinare.In ceea ce priveste transportul vaccinului, acesta se va face de catre producator, in "transporturi speciale", cu congelatoare care pot asigura temperaturi de minus 80 - minus 90 de grade Celsius. Fiecare recipient contine cinci doze de vaccin care poate cinci zile la temperatura de doua grade, a mentionat Tataru.Miercuri, presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a indicat ca cele 27 de state ale UE vor putea "sa inceapa in aceeasi zi" campaniile lor de vaccinare anti-Covid dupa aprobarea vaccinului dezvoltat de Pfizer-BioNTech.Uniunea Europeana ar putea aproba oficial vaccinul dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech pentru combaterea noului coronavirus cel mai devreme pe 23 decembrie, cu numai doua zile dupa posibilul acord al autoritatii de reglementare, a declarat, miercuri, un oficial al Comisiei Europene, citat de Reuters.Potrivit reglementarilor UE, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) recomanda aprobarea medicamentelor si vaccinurilor noi, dar decizia finala pentru comercializarea lor este luata de Comisia Europeana, dupa consultarile cu guvernele UE.Agentia a anuntat marti ca ar putea emite o recomandare referitoare la vaccinul realizat de Pfizer si BioNTech pe 21 decembrie.