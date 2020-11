Cand va ninge in Bucuresti. Meteorologii au facut anuntul

Potrivit prognozei publicata de site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie si luni e foarte posibil sa ninga pentru prima ora in aceasta iarna in Bucuresti.De la inceputul sezonului pana acum a nins doar la munte, dar o masa de aer polar care a intrat sambata in Romania va face ca temperaturile sa scada simtitor si precipitatiile sa se transforme in lapovita si ninsoare si in zonele mai joase ale tarii.Inca de duminica noaptea, in Muntenia, precipitatiile vor deveni mixte. Meteorologul ANM Alina Serban a declarat la Antena 3 ca de duminica seara in capitala vor aparea precipitatiile, initial sub forma de ploaie, apoi transformate in lapovita si ninsoare."O masa de aer va traversa si se va mentine putin pe teritoriul tarii noastre. Vorbim de precipitatii in transformare. Ninsoare la munte si in Transilvania de sambata. Acestea se vor deplasa treptat si le vom regasi si in estul si sud-estul teritoriului, de duminica noapte si luni.", a spus Alina Serban, meteorolog ANM.In prognoza facuta publica de ANM pentru luni, 30 noiembrie, se arata ca vremea va fi rece, cu temperaturi maxime ce se vor incadra in general intre 0 si 5 grade si minime cuprinse intre -12 si 0 grade. In regiunile sud-estice, cerul va fi noros si pe arii extinse se vor semnala precipitatii, local insemnate cantitativ. Acestea vor fi predominant sub forma de lapovita si ninsoare in Muntenia, in jumatatea de sud a Moldovei si in Dobrogea continentala si mixte pe litoral. Pe arii restranse se va depune strat de zapada, scrie libertatea.ro.Luni, pe harta interectiva a ANM, la Bucuresti, cerul apare ca fiind noros. Se vor semnala precipitatii mixte. Temperatura maxima va fi de 3 grade, iar cea minima de -1.Marti, 1 decembrie, vremea va fi rece in toata tara, geroasa dimineata si in special noaptea in depresiuni si in masivele montane inalte. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre -1 si 5 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, in marea lor majoritate, intre -13 si -3 grade, mai scrie sursa citata.Miercuri, 2 decembrie, vremea se va fi mentine rece in cea mai mare parte a tarii, dar in special in sud, in est si partial in centru, unde norii de plafon jos sau ceata vor fi persistente, cu precadere in zonele mai joase de relief si se vor asocia izolat cu chiciura, fulguieli sau burnita. Temperaturile maxime se vor incadra intre 0 si 7 grade, cu cele mai mici valori in zonele joase din sud si din est; minimele termice vor fi cuprinse intre -7 si 2 grade.CITESTE SI: