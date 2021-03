Cand vor ajunge primele doze de vaccin Johnson&Johnson in Romania

Valeriu Gheorghita a spus, marti, in conferinta de presa, ca vaccinul Johnson&Johnson va ajunge in Romania cel mai probabil in a doua jumatate a lunii aprilie."In a doua jumatate a lunii aprilie daca nu ma insel ar trebui sa primim probabil prima transa. Nu este una consistenta, probabil ca vom primi cateva zeci de mii de doze. Reamintesc faptul ca se administreaza intr-o singura doza, deci schema de vaccinare este simplificata.Din acest motiv nu au fost luate decizii finale vizavi de categoria de persoane eligibile. Tinand cont de faptul ca este un vaccin recomandat tuturor celor cu varsta de peste 18 ani si care nu au contraindicatii cunoscute, vom vedea care va fi strategia prin care vom folosi acest tip de vaccin", a spus dr. Gheorghita, potrivit Mediafax.Acesta a precizat ca, din punct de vedere practic, fiind vaccin care se administreaza intr-o singura doza , acesta se preteaza mai mult pentru centre mobile si pentru vaccinare in localitatile in care accesul la centrele de vaccinare este mai redus."Asta nu inseamna ca nu va fi accesat si de restul categoriilor de persoane", a mai spus medicul Gheorghita.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat, in 11 martie, vaccinul dezvoltat de producatorul Johnson&Johnson. Acesta este primul vaccin impotriva coronavirusului care se administreza intr-o singura doza.