Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, despre momentul in care 70 la suta dintre romani ar putea fi vaccinati

"Ceea ce ne dorim e o campanie care sa functioneze neintrerupt si care sa permita vaccinarea unui numar mare de persoane intr-o anumita perioada de timp, pentru ca undeva dupa mijlocul verii, spre toamna, sa atingem un numar de 10-15 milioane de persoane vaccinate, lucru care ne-ar asigura procentul de 60-70% din populatie vaccinata, ceea ce s-ar asocia cu o scadere importanta a transmiterii virusului si o limitare a pandemiei. Acest lucru ne creeaza perspectiva unei reveniri in conditii cate se poate de sigure la normalitate", a spus Valeriu Gheorghita, la Digi24.Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania a mai declarat ca ar trebui sa primim in prima transa cel putin 1 milion de doze. "Acest lucru ne asigura vaccinarea tuturor persoanelor care lucreaza in sistemul medical, estimat la 500.000, la care se adauga ce avem ca personal in asistenta sociala, 3.500 de angajati . Mai avem si persoanele rezidente in aceste centre, 15.000", a mai declarat Valeriu Gheorghita.Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat ca vaccinul anti-COIVD, dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech, va primi sau nu unda verde pentru comercializare cel mai tarziu pe 29 decembrie. O singura companie a mai solicitat autorizarea de comercializare pe piata Uniunii Europene pentru vaccinul sau, Moderna, aceasta asteptand o decizie cel tarziu pe 12 ianuarie anul viitor.