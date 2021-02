SONDAJ 92% dintre patroni vor sa angajeze in 2021 doar muncitori cu experienta. "Piata va avea un excedent de forta de munca"

Specialist: "Angajatorii nu mai investesc in tineri"

Tendinta se va pastra si in 2022

Cum vor evolua salariile in 2021?

Munca de acasa, printre beneficii

Daca in anii trecuti, firmele preferau sa aduca in companie tineri in a caror formare sa investeasca, tendinta s-a schimbat o data cu pandemia si cu disponibilizarile facute in 2020, in urma carora s-a ajuns la un excedent de forta de munca calificata.Concret, 92% din angajatori isi vor indrepta atentia spre candidatii cu experienta in domeniu, arata cel mai recent raport facut de Hipo.ro . Iar cele mai multe angajari din acest an se vor face in domenii care au fost cap de afis si in anii precedenti: IT, Software si Vanzari.Experienta relevanta pe o pozitie anterioara va fi esentiala, noteaza raportul citat si ceea ce va spori sansele unui candidat de a obtine un nou loc de munca va fi capacitatea acestuia de a se adapta la diversele situatii. Flexibilitatea este, de asemenea, un aspect esential in ochii specialistilor in recrutare."Avand in vedere ca anul 2020 a fost un an pandemic in conditiile in care multe companii si-au disponibilizat o parte din angajati , care erau mai bine pregatiti, asta inseamna ca piata fortei de munca beneficiaza in acest moment de un numar insemnat de persoane care sunt specializate pe anumite arii de activitate sau in anumite domenii industriale. Si atunci angajatorii au tot interesul sa mearga sa recruteze astfel de persoane pentru ca nu mai investesc de acum inainte in pregatirea lor", a declarat pentru Ziare.com Gabriel Chicioreanu, specialist in piata muncii si fondatorul 4Career.Potrivit acestuia, daca inainte companiile obisnuiau sa "fure" angajatii foarte buni, pandemia a schimbat focusul."De data aceasta, avand in vedere faptul ca sunt multe persoane fara loc de munca si, mai nou, in cautare de loc de munca, specialistii in recrutare prefera sa mearga pe aceasta expertiza si pe aceste competente pe care angajatii le pot transfera de la un loc de munca la altul", a completat Gabriel Chicioreanu."Se va pastra aceasta tendinta si anul viitor, avand in vedere ca multe companii si-au restrans activitatea sau si-au incetat activitatea. Piata va avea un excedent de forta de munca, nu va fi un deficit cum a fost in 2018 si in 2019", a mai spus fondatorul 4Career.In ceea ce priveste salariile, jumatate dintre angajatori considera ca acestea vor ramane constante in 2021, dar exista reticente cu privire la cresterile salariale. Concret, 47% din companii estimeaza mariri, in scadere cu 23% fata de 2020. Cresterile nu vor depasi insa 10%, arata raportul Hipo.ro.Din perspectiva nivelului salarial, cei mai multi bani se obtin in activitatile de servicii in tehnologia informatiei, unde leafa ajunge la 7.750 de lei, in medie. Pe locul doi in top sunt salariile din asigurari, cu o medie de 5.300 de lei, iar pe trei salariile din transporturile aeriene, unde media e de 5.200 de lei.Legat de beneficiile oferite angajatilor in 2021, tichetele de masa raman in top. In schimb, un beneficiu privit de angajator este si munca de acasa. Abonamentele la clinicile medicale private se regasesc si ele printre beneficiile angajatilor in 2021, la fel si bonusurile de performanta.In primele sase luni din an, munca se va desfasura partial remote si partial de la birou in cazul a 35% din angajatori, in timp ce 18% spun ca activitatea se va desfasura exclusiv de la birou. 27% din angajatori afirma ca se va reveni la birou atunci cand riscul medical va disparea.