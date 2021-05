Un cantaret de muzica populara a murit intr-un accident rutier cumplit. Impactul a fost surprins de o camera de supraveghere VIDEO

Barbatul a reusit sa ajunga pe cealalta parte a strazii, dar s-a intors si a incercat sa traverseze din nou. Pe sosea venea insa, cu viteza, o duba, iar soferul n-a reusit sa-l evite.O camera de supraveghere video a surprins momentul accidentului, iar din imagini se vede cum omul a traversat in fuga si si-a dat seama tarziu ca este in pericol. Disperat sa ajunga cat mai repede pe trotuar, a tasnit pur si simplu in fata dubei. Impactul a fost extrem de violent, cantaretul fiind aruncat in aer cativa metri.Corin Dobrinescu avea 54 de ani si era absolvent al Facultatii de muzica din cadrul Universitatii din Pitesti, absolvent al Scolii de Arte si Meserii din Sibiu - sectia canto popular, solist vocal, membru colaborator al Orchestrei profesioniste "Rapsodia Valceana" din cadrul Centrului Judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Valcea.Anuntul a fost facut de catre colegii sai pe pagina de Facebook a Centrului de Creatie Valcea."Astazi ne-a parasit, mult prea devreme, Corin Dobrinescu, indragit interpret de folclor si statornic colaborator al Centrului si al Orchestrei Rapsodia Valceana. Regretam profund pierderea unui prieten drag al culturii traditionale si suntem alaturi de familia indurerata"