Explicatiile doctorului Valeriu Gheorghita pentru a doua amanare a programarilor la vaccinare: "Moderna ne-a livrat mai putine doze de vaccin"

A fost nevoie sa regandim planul de actiune

Concret, diminuarea cantitatilor de vaccin Moderna a pus autoritatile in situatia de a regandi planul de imunizare, spune Gheorghita.Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat la Digi24 care a fost motivul care a dus la amanarea programarilor in campania de vaccinare demarata in Romania. Medicul sustine ca diminuarea cantitatilor de vaccin Moderna a pus autoritatile in situatia de a regandi planul de imunizare."Am reevaluat disponibilitatea numarului de doze si am tinut cont de deficitul de 93.000 de doze de la Pfizer. A venit recomandarea sa nu se decaleze rapelul si, in plus, aveam informatia ca Moderna va diminua livrarile pentru februarie cu aproximativ 20%. (...) Daca veneau acele doze, categoric nu faceam nicio amanare", a spus Gheorghita."Eu vreau sa va mai spun urmatorul lucru, faptul ca suntem la sfarsit de ianuare si inainte cu circa 8, 9 zile suntem anuntati ca prima transa din februarie va fi diminuata cu 20% si nu cunosc calendarul de livrare pentru urmatoarele saptamani. Avem nevoie sa asiguram persoanele vaccinate in prima etapa, ca vor primi rapelul", a completat medicul militar.Se estimeaza ca vor fi facute recuperari in perioada urmatoare, din luna februarie."A trebuit sa regandim planul de actiune, ca sa nu amanam rapelul pentru 460.000 de persoane care au facut prima doza. In aceasta situatie ne permitem sa vaccinam 8.000-9.000 de persoane zilnic, la care se adauga persoanele din centrele sociale rezidentiale si a celor din centrele de dializa. Avem 50% nivel de acoperire a persoanelor din aceste centre", a declarat medicul Valeriu Gheorghita la Digi24.