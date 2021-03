73 de cabinete noi deschise in Romania pentru vaccinarea cu serul de la Moderna. Distributia centrelor pe judete

Procesul de vaccinare va incepe din data de 15 martie, iar capacitatea de vaccinare a fiecarui cabinet este de 60 de persoane pe zi. Astfel, in aceste cabinete se pot vaccina zilnic peste 4.300 de persoane, precizeaza sursa citata.Cele 73 de fluxuri noi de vaccinare sunt in 24 de judete din tara si in municipiul Bucuresti , astfel: Arad (5), Arges (3), Bacau (4), Bihor (3), Bistrita-Nasaud (3), Botosani (3), Brasov (2), Caras-Severin (2), Constanta (4), Covasna (1), Dambovita (2), Galati (3), Giurgiu (2), Harghita (1), Hunedoara (3), Ialomita (2), Ilfov (4), Neamt (2), Olt (2), Prahova (2), Satu Mare (2), Suceava (4), Timis (5), Tulcea (1), Vrancea (3) si in municipiul Bucuresti (5)."Acestea functioneaza atat in centrele de vaccinare deja existente, cat si in alte locatii identificate de catre autoritatile locale/judetene. Programarea se adreseaza persoanelor vulnerabile care, potrivit Strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, fac parte din Etapa a II-a, respectiv persoane cu varsta peste 65 de ani, persoanele aflate in evidente cu boli cronice, cu varsta minima de 18 ani, persoane incadrate intr-un grad de handicap, insotitorii acestora si persoanele care locuiesc la acelasi domiciliu cu acestea. Modalitatile de programare la vaccinare sunt cele deja cunoscute, respectiv individual, prin apartinatori sau prin directiile de asistenta sociala de la nivelul primariilor, prin intermediul platformei informatice, a medicului de familie/ curant, cat si prin call center sau la numarul unic 021.414.44.25", arata sursa citata.