Ministerul Sanatatii: Capacitatea maxima declarata a centrelor de testare este in jur de 35.000 de teste pe zi

Potrivit sursei citate, capacitatea de testare este variabila si depinde de numarul probelor recoltate, dar si de modul de organizare la nivelul centrelor."Ministerul Sanatatii a solicitat celor 143 de centre de testare sa isi actualizeze capacitatea de testare (se lucreaza la acest demers). In acest moment, capacitatea de testare este variabila si depinde de numarul probelor recoltate, dar si de modul de organizare la nivelul centrelor (exemplu - mai multe ture ale personalului medical). Capacitatea maxima declarata a centrelor ca valoare constanta este in jur de 35.000 teste/zi, cu tendinta de crestere in functie de modul de organizare", precizeaza Ministerul Sanatatii. Autoritatile din Romania au anuntat miercuri, 21 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 4.848 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2 si 69 de decese. In sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) sunt 766 de persoane internate.