Cum ajung unii batrani sa-si cedeze locuinta pentru plata intretinerii. Cazul pensionarei care a cerut ruperea contractului dupa 22 de ani din momentul "predarii"

Batrana care a cerut "ruperea" contractului dupa 20 de ani

Ce a hotarat judecatorul

Contract reziliat dupa 11 ani din cauza dezinteresului

Un batran care nu are pe nimeni, dar are o casa sau un apartament poate sa isi ofere locuinta in schimbul intretinerii. Solutia juridica la care se ajunge in astfel de cazuri este incheierea unui contract de vanzare-cumparare cu drept de uzufruct viager, in schimbul intretinerii.Practic, batranul isi vinde locuinta, cu dreptul de a o folosi pe tot parcursul vietii, in schimbul intretinerii. De obicei, in contract familia care cumpara locuinta se angajeaza sa ii asigure batranului cele necesare traiului zilnic, medicamente si ingrijire.In multe cazuri, batranii nemultumiti de modul in care sunt ingrijiti solicita in instanta anularea contractelor invocand ca beneficiarii locuintei nu si-au respectat angajamentul. In unele dintre cazuri plangerile batranilor nu se confirma si contractele sunt mentinute, dar sunt si cazuri in care judecatorii dispun rezilierea contractelor pentru ca batranii nu au beneficiat de seriviciile care li s-au promis.Un caz in care o batrana luata in intretinere in schimbul locuintei a cerut rezilierea contractului s-a inregistrat in judetul Olt. In 1997, femeia, ramasa vaduva inca din 1982, si-a cedat locuinta cu teren de peste 4.400 de mp unor vecini in schimbul intretinerii. Prin contract, vecinii femeii s-au angajat "sa o intretina si sa o ingrijeasca sub toate aspectele si la nivelul sau de trai pe tot parcursul vietii sale".In 2019, la 22 de ani de la incheierea contractului, batrana, ajunsa intre timp la 84 de ani, a deschis proces pentru a cere "ruperea" contractului aratand ca vecinii sai. Femeia a aratat ca s-a intretinut singura din pensia sa modesta , a muncit in gradina sa plantand legume pentru ea, a crescut pasari si porci cat a fost in putere, dar in ultimii ani, ii este tot mai greu sa se descurce cu muncile din gradina, deoarece a implinit 84 de ani si bolile au pus stapanire pe ea.Familia care a luat-o pe batrana in intretinere a aratat ca pana in anul 2017, relatiile dintre parti au decurs normal, dovada in acest sens fiind si faptul ca pe o parte din terenul primit de la batrana si-au construit o casa noua.Paratii au mai aratat ca relatiile dintre ei si batana. Paratii au cerut ca in cazul in care contractul incheiat intre ei si batrana va fi reziliat, femeia sa fie obligata sa le achite contravalorea casei pe care au construit-o pe terenul cumparat.In decembrie 2020, Judecatoria Slatina a respins cererea batranei, considerand ca afirmatiile ei sunt nereale."Atunci cand martorul este intrebat asupra motivului pentru care reclamanta-parata se adreseaza instantei la 22 de ani de la incheierea contractului, primul motiv pe care il mentioneaza martorul este acela privind faptul ca pana in anul 2016, paratii-reclamanti au ascuns actul de vanzare-cumparare pentru ca fratii reclamantei-parate si nepotii sa nu vada acest act.Instanta retine faptul ca un astfel de raspuns se coroboreaza cu declaratia martorei G.G. in sensul ca partile nu s-au mai inteles de cand au intervenit nepotii reclamantei-parate. Asadar, reiese ca litigiul de fata nu are drept cauza neindeplinirea obligatiilor paratilor-reclamanti, ci faptul ca acestia si reclamanta-parata nu s-au mai inteles dupa ce nepotii reclamantei-parate au luat atitudine fata de incheierea contractului dintre parti", se arata in sentinta Judecatoriei Slatina, care nu este definitiva.Aceeasi sentinta mai arata ca "este indubitabil faptul ca pana la un moment dat, partile au pastrat legatura si s-au inteles, ele nemaiintelegandu-se din momentul in care a intervenit o suparare, suparare ce are legatura cu atitudinea nepotilor reclamantei-parate"., a mai aratat Judecatoria Slatina.Un caz solutionat de Judecatoria Piatra-Neamt la inceputul lunii decembrie arata modul in care o batrana a obtinut rezilierea contractului la 11 ani de la incheierea tranzactiei.Batrana care a deschis procesul a aratat ca sotul sau, decedat intre timp, s-a dat "in tinere" unei familii, iar pana la decesul sotului "a mai fost prestata sporadic intretinerea, dar dupa deces, paratii au refuzat sa mai presteze aceasta intretinere".Batrana a aratat ca in februarie 2019 a suferit o operatie in urma careia a fost ajutata de fiul sau si de o vecina pentru a se deplasa la spital si pentru nevoile primare. "Paratii au fost total indiferenti in aceasta situatie", s-a plans batrana judecatorilor.In proces, femeia care urma sa ramana cu locuinta dupa decesul batranei a recunoscut ca, dar dupa 2017 "s-a dus doar cand avea timp si nu a mai putut sa o ajute pe reclamanta deoarece nu a mai avut posibilitati materiale, avand si doi copii minori in intretinere".Avand in vedere situatia, Judecatoria Piatra Neamt a dispus rezilierea contractului. "Aceasta obligatie (n.a. de intretinere), prin natura ei, are un caracter alimentar, motiv pentru care trebuie executata succesiv, respectiv continuu si la intervale rezonabile (daca nu zilnic) si sub toate aspectele stabilite in contract", a aratat judecatorul de la Piatra Neamt.Judecatoria a mai subliniat ca "obligatia de intretinere trebuie executata in raport de nevoile concrete ale intretinutului si independent de mijloacele materiale proprii ale creditorului"., se mai retine in sentinta prin care contractul dintre familie si batrana luata in intretinere a fost reziliat.