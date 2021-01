Capitala, cu peste 700 de cazuri noi, ramane in topul zonelor cu incidenta de raspandire Covid ridicata

In acest top continua sa conduca judetul Ilfov, cu o incidenta de 4,71 cazuri la mia de locuitori, in contextul in care in ultimele 24 de ore au fost raportate 261 de noi imbolnaviri, atingandu-se un total de 26.508 cazuri in acest judet.Pe locul secund se situeaza judetul Timis, cu o incidenta de 4,13 cazuri la mia de locuitori. In acest judet, ce a ajuns la un total de 28.924 cazuri, in utlimele 24 de ore au fost raportate 303 cazuri noi.Capitala, care in ultimele 24 de ore a araportat 722 de noi imbolnaviri a atins o incidenta de 3,77 cazuri la mia de locuitori.Judetul Cluj, cu o incidenta de 3,72 cazuri, este ultimul judet aflat inca in zona rosie. Aici au fost raportate 268 de noi imbolnaviri.CITESTE SI: