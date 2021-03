Galati intra de luni in scenariul rosu. Se vor inchide restaurantele, teatrele si cinematografele

Jocurile de noroc, interzise

Potrivit Prefecturii Galati, incepand cu data de 22 martie, municipiul Galati intra in scenariul rosu, avand o rata de infectare de 3,17 /1.000 de locuitori. Astfel, conform Hotararii de Guvern nr. 293, vor intra in vigoare mai multe restrictii: organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte cu participarea publicului va fi interzisa, se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) in spatii inchise, cum ar fi, fara a se limita la acestea, saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, e interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) in spatii deschise, cum ar fi, fara a se limita la acestea, saloane, camine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente.Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, este interzisa; activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati; nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci.De asemenea, activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa."Facem precizarea ca intrarea in scenariul rosu nu inseamna intrarea in carantina, motiv pentru care cetatenii au nevoie de declaratie doar daca au motive intemeiate pentru a iesi din casa dupa ora 22.00", transmite Prefectura Galati.