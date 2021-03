Carantina intr-o comuna din Alba dupa o inmormantare soldata cu zeci de cazuri de infectare cu COVID-19

DSP Alba a transmis si primit avizul INSP pentru aceasta masura, iar decizia va fi luata in sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta. DSP Alba a intocmit analiza de risc, conform punctajului si metodologiei , a fost propusa carantinarea, a fost obtinut avizul INSP favorabil", a precizat directorul DSP Alba, Alexandru Sinea.Incidenta in comuna Sona este in crestere in ultimele trei zile, fiind la un nivel de 10,3 cazuri la 1.000 de locuitori . Sunt inregistrate un numar de 45 de cazuri in ultimele 14 zile.Recent, in satul Bia, mai multe persoane au participat la o inmormantare , iar de aici cazurile de infectare au explodat. 39 dintre cele 45 de cazuri confirmate recent sunt din acest sat. Printre persoanele infectate se afla si preotul din localitate.In ultimele 24 de ore, in judetul Alba au fost inregistrate 101 cazuri noi COVID-19 , potrivit datelor transmise de DSP Alba marti, 9 martie. De la inceputul pandemiei, in judetul Alba, 16.272 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea, 14.811 de persoane au fost declarate vindecate si s-au inregistrat 438 decese. Rata incidentei la nivel judetean este de 2,24, fiind inregistrate 845 de cazuri in ultimele doua saptamani.