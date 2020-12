Carantina prelungita in sase localitati din judetul Constanta

Prefectura Constanta a transmis ca Institutul National pentru Sanatate Publica a avizat analizele de risc ale Directiei de Sanatate Publica pentru urmatoarele localitati: Ovidiu, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Techirghiol, Valu lui Traian si Navodari. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit sambata dimineata, a votat propunerea de prelungire a carantinarii pentru 14 zile in cinci localitati, iar pentru orasul Techirghiol a fost votata prelungirea carantinei pentru sapte zile.De asemenea, de vineri, de la ora 20.00, in municipiul Constanta a fost prelungita carantina pentru inca 14 zile.Pe data de 4 decembrie, rata incidentei la nivelul judetului era de 7,04, cea mai ridicata din tara, iar in municipiul Constanta, de 10,33.Citeste si: Primaria Constanta nu va impodobi orasul de sarbatori. Vergil Chitac: "Intr-un an cu pandemie este indecent sa risipim banii pe iluminatul festiv"